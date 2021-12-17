فنان سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الممثل السوري، محمد القس حصوله على الجنسية السعودية، وقال في تغريدة إنه يعتبر حملة لجنسية المملكة بمثابة "تكليف قبل أن يكون فخرا وتشريفا".

وشكر القس في تغريدته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

والقس هو ممثل سوري مقيم في السعودية منذ سنوات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية السعودية، من أبرزها مسلسل هايبر لوب ورشاش وفيلم المغادرون.

كانت الرياض أعلنت فتح باب التجنيس أمام الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، واس.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية 2030 "الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين".

وكانت السعودية قد أقرت في مايو من العام 2019 نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية المملكة 2030، والذي يمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها.

1️⃣ أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان و الولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية

معاهداً الله أن أكون في خدمة ديني و مليكي و وطني — محمد القس (@malqass) December 17, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news