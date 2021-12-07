مسلسل محمد رمضان الجديد يعاني أزمة بطلات

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بدون أساب واضحة اعتذرت أكثر من بطلة عن المشاركة في مسلسل محمد رمضان الجديد الذي يستعد لبدء تصويره قريبا للمنافسة في شهر رمضان ويحمل عنوان «مشوار لحد هناك». آخر المعتذرات كانت الفنانة شيرين رضا التي بررت الأمر بارتباطها في بطولة عمل آخر، وجار البحث عن بطلة أخرى تحل محلها.



وتردد أن دينا الشربيني غير متحمسة لمشاركة رمضان البطولة وجار البحث عن بطلة أخرى في حالة اعتذارها، رغم تسريب أخبار تفيد ببدء تصوير المسلسل في سرية تامة بعد محاولات لاقناعها، حيث إعتادت دينا على البطولة المطلقة منذ اربع سنوات، ومن الصعب أن تعود لتكون بطلة مشاركة في عمل بطولة نجم رجل بشكل مطلق حسبما رددت مصادر مقربة منها.

والمسلسل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين ويتناول العمل قضية تجارة الآثار ولم يتم الإعلان عن أي أبطال آخرين مشاركين باستثناء الممثل أحمد كمال وبيومي فؤاد

وقال محمد رمضان خلال لقاء تلفزيوني مع قناة لبنانية، إن العمل الدرامي للعام الجديد سيكون الأقوى على الإطلاق والذي يقدمه في مسيرته الفنية.

وأضاف رمضان: "السنة دي محضرين مسلسل أقوى ورق أكون أنا مثلته وأقوى مخرج هكون أنا اشتغلت معاه في الدراما، وهيكون رقم واحد على المائدة العربية

وقال الفنان محمد رمضان إنه سعيد بالتعاون مع مخرج كبير كالمخرج محمد ياسين، ووجوده في العمل خفف العبء عليه. وأضاف رمضان مؤخرا خلال لقائه مع برنامج

«The Insider بالعربي»: «أنا مطمن على المسلسل لأنه في أيد أمينة، وما بعملش اللي بعمله كل سنة إني بقعد أتابع كل حاجة بتتعمل في المسلسل، فأنا متفرغ الآن للحفلات والتعاقدات الجديدة، وتارك المسلسل للمخرج محمد ياسين وهو مخرج كبير وقد المسؤولية

وكان مسلسل موسى هو آخر أعمال محمد رمضان وشاركته البطولة سمية الخشاب وسيد رجب.

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