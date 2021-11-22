«أغرب عامين» للفنانة سهير البابلي في السعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف وسائل إعلام مصرية عما اسمته «أغرب عامين» للفنانة المصرية سهير البابلي في المملكة العربية السعودية، وتناولت الصحف تفاصيل اعتزال الفنانة التي رحلت عن عمر ناهز 86 عاما، حيث قضت عامين في السعودية لا تفعل شيئا سوى العبادة والتعلم، وتزوجت خلالها رجل دين.

بدأت القصة التي وصفت «بالغريبة»، عندما دعت الفنانة البابلي أثناء سجودها، بأن تكره المسرح لتبتعد عنه، لأنها كانت تعشقه كثيرا، وقالت خلال لقاء إعلامي: «قولت يا رب كرهني في المسرح وأنا ساجدة، قولت يا رب اجعله شيطان بالنسبة ليا، قولت عاوزة محبش المسرح لأن عشقي للمسرح محصلش، علشان ميبقاش مسيطر على حقيقتي، ودعيت قولت وفقني في شغلي وارزقني بعمل صالح، وبكيت كتير ومحسيتش بالمدة اللي سجدت فيها».

بعد هذا الموقف بـ6 أشهر فقط، كانت سهير البابلي قد تركت الفن وارتدت الحجاب، وقررت الاتجاه إلى السعودية، واختفت تماما عن الأضواء والشهرة، ونقلت صحيفة «الوطن» عن الفنانة قولها: «كنت دايما بقول كتير إن نفسي أموت على خشبة المسرح، ولكن الحمدلله الذي عافاني ومموتش عليها، وبعدها اتحجبت واعتزلت تماما كل حاجة، وروحت السعودية عشان أعبد ربنا بس واتفرغت تمامًا للعبادة في السعودية، وقريت وفهمت والقراءات علمتني حاجات كتير، وبعدين اتجوزت رجل دين».

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