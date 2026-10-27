10 عروض تتنافس في «دبي للمسرح المدرسي»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة السادسة من مهرجان دبي للمسرح المدرسي، الذي تنظمه بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الواعدة، وتشجيعها على تطوير مهاراتها في التمثيل والإلقاء والتعبير.

ويشهد المهرجان، في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، مشاركة 10 أعمال تطرح موضوعات اجتماعية وتربوية ووطنية، بما يتيح للطلبة فرصة التعبير عن رؤاهم وإبداعاتهم أمام الجمهور والمتخصصين في المجال المسرحي.

وتتولى تحكيم العروض المشارِكة في المهرجان لجنةٌ تُقيّم الأعمال وفق معايير فنية وإبداعية تراعي جودة الأداء المسرحي وتكامل عناصر العرض، وصولاً إلى اختيار الأعمال المتميزة، ويُسدل الستار على فعاليات المهرجان بحفل ختامي في 30 الجاري، للإعلان عن أسماء الفائزين.

وأكدت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، حرص الهيئة على تعزيز حضور المسرح بوصفه وسيلة للتعلم والتفاعل، ومساحة تتيح للطلبة فرصة التعرف إلى مختلف جوانب العمل المسرحي. وقالت: «تنبع أهمية المهرجان من قدرته على تحويل المسرح إلى تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة والممارسة، وتمنح الطلبة فرصة العمل ضمن فرق تتكامل فيها الأدوار والمسؤوليات، إذ تسهم المشاركة في إعداد العروض وتنفيذها في مساعدتهم على تنمية مهارات الحوار والتواصل والتفكير النقدي، كما تعزز لديهم روح المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وهي مهارات تتجاوز حدود الخشبة وتمتد آثارها إلى حياتهم اليومية ومسيرتهم التعليمية».

وأضافت: «نتطلع إلى أن تسهم هذه المشاركات في تشجيع المدارس على تطوير أنشطتها المسرحية، وتوسيع فرص ممارسة الفنون الأدائية على مدار العام، بما يتيح للطلبة مواصلة التعلم والتجريب، واكتساب خبرات متنوعة في الكتابة والإخراج والتمثيل والتصميم المسرحي، ويدعم فهمهم لطبيعة العمل الفني وأبعاده الإبداعية».