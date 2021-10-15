منة شلبي تتعرض لموقف محرج بسبب بشرى في افتتاح مهرجان الجونة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة المصرية منة شلبي لموقف محرج فور وصولها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، برئاسة انتشال التميمي، والمُقام حاليًا في مسرح البلازا بمدينة الجونة، بمشاركة مئات الفنانين في مصر والوطن العربي.

ووصلت منة شلبي، إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بصحبة الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، إلا أنّ المصور الرسمي للمهرجان، طالب «منة» بالابتعاد قليلًا لالتقاط صورًا للثنائي قبل دخولهما القاعة.

واضطرت منة شلبي، للوقوف بعيدًا عن بشرى وزوجها سالم هيكل، إلا أنها ظلت خارج القاعة لمدة تزيد عن العشر دقائق تقريبًا.

منة شلبي عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

يذكر أنّ الفنانة منة شلبي، تُشارك في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما تتولى الفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان.

ويبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بعد قليل، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث وصل الفنان داوود حسين، ونجلاء بدر، ونسرين طافش، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس، وخالد منصور، وبشرى، وكذلك انتشال التميمي، وأمير رمسيس، ونجيب ساويرس.

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