روما تتحول إلى عاصمة للثقافة الشعبية

استقطبت العاصمة الإيطالية روما عشرات الآلاف من عشاق القصص المصورة والرسوم المتحركة والأفلام والألعاب، خلال فعاليات مهرجان «روميكس»، مهرجان روما الدولي للقصص المصورة والرسوم المتحركة والسينما والألعاب، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، واستمر أربعة أيام.

وجمع المهرجان جمهوراً واسعاً من مختلف أنحاء أوروبا، بينهم هواة التنكر بشخصياتهم المفضلة، ومحبو الألعاب الإلكترونية، والقصص المصورة، وصناعات السينما والرسوم المتحركة، في تظاهرة تعكس اتساع حضور ثقافة البوب وتداخلها مع الفنون والترفيه المعاصر.

وتحولت قاعات المهرجان إلى فضاء نابض بالشخصيات والأزياء والعروض والفعاليات التفاعلية، وأتاح لزواره فرصة الاقتراب من عوالمهم المفضلة، والالتقاء بصناع المحتوى والفنانين والمهتمين بهذا المجال الشبابي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأجيال الجديدة بشكل خاص.