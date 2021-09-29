وافدة تنتحل صفة مواطنة سعودية لمدة 19 عاما

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

تمكنت السلطات السعودية من كشف وافدة انتحلت صفة مواطنة لمدة 19 عاما، بعد بلاغ من إحدى قريباتها، وفق صحيفة «الوطن» السعودية.

وبحسب الصحيفة فإن «امرأة تواصلت مع الجهات المعنية، وأخبرتها بوجود سيدة غير سعودية تحمل هوية مزيفة، دون أن تقدم أي أدلة حول الموضوع في بادئ الأمر»، حيث «أوضحت الجهة المختصة للمبلغة بأن القضية ستنقلب"كيدية"،و"إزعاج سلطات"، وستعاقب إذا كان بلاغها كاذبا، ما أجبرها على تأكيد أنها تتحمل عواقب ذلك لو كان الأمر عكس ما ذكرت».

ولفتت الصحيفة إلى أنه «جرى استدعاء المتهمة، وبعد أكثر من ساعة على استجوابها وتناقضاتها، وإبحار المحقق في كل تناقض صدر منها، انهارت بالبكاء، ثم أقرت بأنها ليست صاحبة الهوية».

واعترفت المتهمة بتفاصيل هذا الانتحال، موضحة أن «زوجها المتوفي سعودي الجنسية، وكان متزوجا بأختها، وعاشا معا في السعودية، وحصلت أختها على الجنسية السعودية لاحقا، ثم مرضت مرضا شديدا، أدى لرجوعها إلى بلادها الأصلية، وتوفت هناك عند أهلها، ثم تزوج زوجها تلك الوافدة بعد وفاة أختها، ودخل بها المملكة على أنها أختها، فحازت اسمها وشخصيتها، وعاشت طيلة 19 عاما على ذلك، بينما لا يعرف هذه الحقيقة إلا المقربون منها، وهكذا استمر الانتحال»، حتى أظهرت إحدى قريباتها ذلك على أثر خلاف شخصي بينهما.

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