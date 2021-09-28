السجن 5 سنوات لفنان كويتي شهير بتهمة التعاطي

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات بحبس فنان كويتي مشهور لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التعاطي وغرامة 5 آلاف دينار. وكان المتهم قد تم إلقاء القبض عليه فور عودته إلى البلاد يوليو الماضي، عبر المطار وبحوزته مواد مخدرة.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن الفنان مع الشغل والنفاذ، وبحسب صحيفة "الرأي" المحلية، رفضت "المحكمة رفضت الكشف عن اسم الفنان، وعلى الرغم من عدم ذكر اسمه، إلا أن حسابات محلية، وعدد كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، أكدوا أنه الممثل الكويتي المعروف علي كاكولي، دون وجود اي تأكيد على صحة الامر.

وكانت صحف كويتية، نشرت في نهايات شهر يوليوالماضي، قرار النيابة العامة بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما، بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد، واكتفت الصحف آنذاك، بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل "ع.ك"، دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح، لكن ناشطون كويتيون قالوا إن المتهم هو الممثل علي كاكولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news