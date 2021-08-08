رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز وسمير غانم.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

نشر الإعلامي المصري رامي رضوان، رسالة إلى حماه وحماته الراحلين النجم سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً "حسكم بالدنيا يا حبايبي، مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم.. الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم.. ويا بخت أهل الجنة بكما".

وأضاف رضوان "وإلى حبيب قلبي زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله ما لاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك.. مافيش كلام يكفي.. يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم"، "هتوحشوني قوي وحاجات كتير فقدت طعمها بعد رحيلكم.. اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يارب".

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فارقت الحياة صباح أمس، بعد صراع مع المرض اثر مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم في 20 مايو الماضي.

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