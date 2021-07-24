وفاة دلال عبد العزيز شائعة «بغيضة».. فنانون ونجوم ساهموا بانتشارها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تسببت شائعة وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي وصفت بالشائعة "البغيضة"، في حالة كبيرة من التوتر عند اسرتها ومحبيها والوسط الفني بشكل عام، خاصة بعد ان تم تناقل الخبر ليس فقط في صفحات عشوائية على مواقع التواصل، بل عندما قام عدد من الفنانين والنجوم المعروفين بتداول الخبر وتأكيده على صفحاتهم، مثل الفنانة ياسمين صبري.

شائعة وفاة الفنانة ظهرت عمليا بعد منتصف ليلة أمس، وسرعان ما أخذ الخبر بالانتشار مثل النار بالهشيم، وسارعت الفنانة ياسيمن صبري الى الكتابة في «فيس بوك»: «وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما»، كما كتب الفنان تامر شلتوت في «فيس بوك»: «البقاء لله.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاما»، الفنان عمرو عبدالجليل نشر أيضا في «فيس بوك»: «البقاء لله، اللهم ارحم دلال عبدالعزيز واغفر لها واسكنها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان»، كما قامت الفنانة وفاء عامر بمشاركة منشور الوفاة، قائلة: «فراقك صعب علينا يا دلال، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة يا رب».



مجموعة المنشورات السابقة وخاصة انها من فنانين لهم جمهورهم مصداقيتهم، تسبب في انتشار وتداول الخبر بشكل واسع، واحتاجت اسرة الفنانة دلال عبد العزيز الى جهود جبارة لوقف موجة الشائعة، وخاصة من الاعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الذي سارع الى التكذيب، ومخاطبة مجموعة من وسائل الاعلام الشهيرة لمحاولة الوقوف في وجه الخبر، مطالبا المواقع التي روجت لشائعة وفاة دلال عبدالعزيز ​بالاعتذار. قائلة في تدوينة ثانية «بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومافيش رئيس تحرير معهوش تلفوني ومايعرفنيش شخصيا، وتقريبا مافيش صحافي معهوش تلفوني».

واعتبر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز بالـ«سخيفة».

الفنان حسن الرداد زوج ايمي سمير غانم، كتب في "فيسبوك": «بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبدالعزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية. اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة، احنا بقالنا شهور فى المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتى وقاعدين قدامها 24 ساعة رامى وإيمى ودنيا وأنا، وفجاة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا». مؤكدا عبر تويتر: «رجاء أحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان أو منى شخصيا».

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