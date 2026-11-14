«نصبح واحداً».. مبادرة فنية من دبي لتعزيز الحوار الثقافي وتمكين المواهب الإماراتية

أُطلقت في دبي مبادرة «نصبح واحداً»، وهي مبادرة ثقافية عالمية تستهدف تعزيز التواصل بين الشعوب عبر الفن، وفتح آفاق التعاون أمام الفنانين الإماراتيين الشباب للعمل مع مبدعين من مختلف أنحاء العالم، واستكشاف فرص جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي.

وجاء إطلاق المبادرة ثمرة تعاون بين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس غلوبال» زوبين كاركاريا، ومؤسس «براينزوورلد» مايك رايتر، والفنان النمساوي المعاصر توم لونر، انطلاقاً من إيمانهم بدور الفن في بناء جسور التواصل بين المجتمعات وتعزيز الحوار بين الثقافات. واختيرت دبي محطة أولى للمبادرة، لما تمثله من ملتقى عالمي للتنوّع الثقافي والابتكار.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي حفل الإطلاق، بدعم من سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، بيرند ألكسندر بايول، وبحضور مسؤولين ودبلوماسيين وقادة أعمال وشخصيات من القطاعين الثقافي والإبداعي. وتواصل المبادرة حضورها ضمن الدورة الـ22 من «ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي»، المستمرة حتى 15 نوفمبر الجاري.

وشهدت الأمسية الكشف عن العمل الفني «أيدي التكوين»، وهو أول إنتاج فني للمبادرة، صممه توم لونر بالتعاون مع فنانين إماراتيين. ويجمع العمل بين يد مصنوعة من الخشب الطبيعي وأخرى مزينة بألوان متعددة، في تجسيد فني لفكرة التفرّد والتعاون، وما ينتج عن تلاقي الثقافات من رؤى وإبداعات مشتركة.

وقال زوبين كاركاريا إن المبادرة تسعى إلى توفير منصة عالمية تتيح للفنانين الإماراتيين الشباب التعاون مع فنانين دوليين وتبادل الخبرات وعرض أعمالهم أمام جمهور أوسع، مؤكداً أن إطلاقها في الإمارات يمثل بداية لمسيرة تستهدف تعزيز التقارب بين الشعوب عبر الفن.

وأكد سفير النمسا لدى الدولة بيرند ألكسندر بايول، أن المبادرة تعزز الروابط الثقافية بين الإمارات والنمسا، وتوفر للفنانين في البلدين فرصاً للتعاون وتبادل الأفكار والخبرات، فيما أشار توم لونر إلى أن العمل الفني الأول يعكس قيمة التجربة الإبداعية المشتركة وقدرة الفنانين، رغم اختلاف رؤاهم، على إنتاج عمل يحمل رسالة إنسانية. وأعلن القائمون على المبادرة عن خطط لعرض «أيدي التكوين» ضمن فعاليات «إكسبو 2027 بلغراد»، في خطوة تستهدف توسيع حضورها الدولي، وتحويلها إلى منصة مستدامة تجمع الفنانين.