«بي تي إس» في عرض حي بعد غد

المصدر: متابعة - ندى الزرعوني

أعلنت فرقة الـ «كي بوب» الكورية الأشهر «بي تي أس» اليوم بأنها ستشارك في عرض أزياء خريف وشتاء 2021 الخاص بالعلامة التجارية الفرنسية «لويس فيتون»، بعد غد في عرض حي من العاصمة الكورية سيؤول، وهو الخبر الذي أشعل شبكات التواصل الاجتماعي، بين محبي أعضاء الفرقة الموسيقية.

وسيظهر أعضاء الفرقة، والذين يعتبرون سفراء العلامة التجارية، على منصة عرض الأزياء بتصاميم الموسم الأخير في الساعة السابعة مساء من اليوم السابع من الشهر السابع، ما يعتبر توقيتا مميزا يضيف المزيد من الإبهار لهذه الفرقة التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تتحول إلى واحدة من أشهر الفرق العالمية في عالم موسيقى البوب.

وأعلنت الفرقة على حسابها الرسمي عبر «تويتر»، عن الخبر قائلة «نحن متحمسون لأن نكون جزءاً من عرض أزياء»لويس فيتون«القادم في سيؤول، وهذه التغريدة هي لكي تشغلوا تنبيهاتكم للسابع من يوليو في الساعة السابعة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية».

ويأتي ظهور أعضاء الفرقة على منصة عروض الدار الفرنسية، قبيل إصدارهم لأغنيتهم الجديدة «Permission to Dance» أو «الاذن بالرقص».

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