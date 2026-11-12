منصور بن محمد يُكرّم الفائزين والشركاء في «إمارات الأمان»

كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الفِرَق الفائزة في مختلف فئات النسخة السابعة من فعالية «إمارات الأمان»، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في فندق غراند حياة دبي.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، ونائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، اللواء جمال بن عاضد المهيري، ومدير إدارة أمن المواصلات بدبي، اللواء عبيد الحثبور، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.

وجاء الحفل تتويجاً لفعاليات النسخة السابعة، التي أُقيمت بمنطقة زعبيل الرياضية في «دبي مول»، خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر الجاري، وشهدت منافسات وتحديات متنوعة جمعت مختلف فئات المجتمع، في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم والمسؤولية المجتمعية.

وسجّلت النسخة السابعة من «إمارات الأمان» إقبالاً استثنائياً على التسجيل، إذ شهدت الأيام الـ10 الأولى من فتح باب التسجيل تسجيل أكثر من 92% من إجمالي اللاعبين، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام المجتمعي بالفعالية.

وشهد الموسم مشاركة أكثر من 4700 لاعب ولاعبة، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما شكّلت المشاركات النسائية 25% من إجمالي المشاركات، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة، وتنوع الفئات المستهدفة.

كما تميّز الموسم بتنوّع ثقافي وجغرافي لافت، بمشاركة لاعبين من 79 جنسية، وللمرة الأولى من جميع إمارات الدولة السبع، في تجسيد لرسالة الفعالية القائمة على أن الأمن والأمان مسؤولية مشتركة تجمع مختلف أفراد المجتمع، على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

وقدّمت النسخة السابعة 16 تحدياً متنوعاً، مقارنة بـ11 تحدياً في الموسم السابق، من بينها خمسة تحديات جديدة كلياً، في إطار حرص المؤسسة على تطوير تجربة المشاركين وتقديم منافسات تجمع بين المهارات البدنية والذهنية وروح الفريق.

وعكست المنافسات مستوى التفاعل والإقبال على خوض التجربة مجدداً، حيث أنهت 95% من الفرق جولة كاملة، وسجّلت للمشاركة في التحديات مرة أخرى أو أكثر، بما يؤكد جاذبية التجربة التنافسية وتفاعل المشاركين معها. وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 1000 فريق، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز والهدايا مليون درهم، وتُوّج 12 فريقاً بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن الفئات الأربع الرئيسة.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن الفئات الأربع الرئيسة، تقديراً لأدائها المتميّز وما أظهرته من روح التحدي والتنافس والعمل الجماعي خلال المنافسات.

ففي فئة حماة المجتمع، أحرز فريق «Transguard Champs» المركز الأول، فيما حلّ فريق «DCD 1» في المركز الثاني، وجاء فريق «TSD Team» في المركز الثالث.

أما في فئة قادة المجتمع، فقد تُوّج فريق «DubaiCulture2» بالمركز الأول، تلاه فريق «DCAS Team» في المركز الثاني، فيما حصل فريق «Dubai Customs Male 4» على المركز الثالث.

وفي فئة روح المجتمع، حقق فريق «Banat Al Fardhah» المركز الأول، وجاء فريق «Super Ladies» في المركز الثاني، بينما حلّ فريق «RAK» في المركز الثالث.

وفي فئة أساس المجتمع المخصصة للعائلات، تُوّج فريق «Abu Farha Bros» بالمركز الأول، تلاه فريق «Tigers» في المركز الثاني، فيما جاء فريق «Friends2026» في المركز الثالث. وشكّل استحداث فئة «أساس المجتمع» المخصصة للعائلات إحدى أبرز الإضافات النوعية لهذا الموسم، تزامناً مع «عام الأسرة»، حيث شهدت الفئة إقبالاً بمشاركة أكثر من 60 أسرة، في خطوة تعكس أهمية إشراك العائلات في تجارب مجتمعية تُعزّز قيم التعاون والتواصل والمسؤولية المشتركة.

وجاءت هذه الفئة تأكيداً للدور المحوري للأسرة في غرس قيم الأمن والأمان لدى الأجيال، وترسيخ مفهوم أن الأمان يبدأ من البيت، وأن الأسرة تُمثّل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومتماسك.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح النسخة السابعة من «إمارات الأمان»، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم الفعالية، وتحقيق أهدافها المجتمعية.

وشهد الموسم السابع تعاوناً مع أكثر من 30 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة، بزيادة بلغت 50% في عدد الشركاء مقارنة بالموسم السابق، إلى جانب تنوع مجالات الشراكة والمساهمات التي أسهمت في إثراء تجربة المشاركين والزوار.

. 25 % نمواً بأعداد المشاركين في «إمارات الأمان».