منصور بن محمد يكرّم الفائزين والشركاء في ختام النسخة الـ7 من "إمارات الأمان"

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الفرق الفائزة في مختلف فئات النسخة السابعة من فعالية (إمارات الأمان) إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في فندق جراند حياة دبي.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خليفة إبراهيم السليس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» هالة يوسف بدري، ونائب القائد العام للدفاع المدني بدبي اللواء جمال بن عاضد المهيري، ومدير إدارة أمن المواصلات بدبي اللواء عبيد الحثبور، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.

جاء الحفل تتويجاً لفعاليات النسخة السابعة، التي أُقيمت في منطقة زعبيل الرياضية بدبي مول خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، وشهدت منافسات وتحديات متنوعة جمعت مختلف فئات المجتمع، في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز ثقافة الأمن والأمان، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم والمسؤولية المجتمعية.

وسجّلت النسخة السابعة من «إمارات الأمان» إقبالاً استثنائياً على التسجيل، إذ شهدت الأيام العشرة الأولى من فتح باب التسجيل تسجيل أكثر من 92% من إجمالي اللاعبين، في مؤشر على تنامي الاهتمام المجتمعي بالفعالية.

وشهد الموسم مشاركة أكثر من 4700 لاعب ولاعبة، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما شكّلت المشاركات النسائية 25% من إجمالي المشاركات، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الفئات المستهدفة.

وتميّز الموسم بتنوّع ثقافي وجغرافي لافت، بمشاركة لاعبين من 79 جنسية وللمرة الأولى من جميع إمارات الدولة السبع، في تجسيد لرسالة الفعالية القائمة على أن الأمن والأمان مسؤولية مشتركة تجمع مختلف أفراد المجتمع، على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

وقدّمت النسخة السابعة 16 تحدياً متنوعاً، مقارنة بـ11 تحدياً في الموسم السابق، من بينها 5 تحديات جديدة كلياً، في إطار حرص المؤسسة على تطوير تجربة المشاركين وتقديم منافسات تجمع بين المهارات البدنية والذهنية وروح الفريق.

وعكست المنافسات مستوى التفاعل والإقبال على خوض التجربة مجدداً حيث أنهت 95% من الفرق جولة كاملة، وسجّلت للمشاركة في التحديات مرة أخرى أو أكثر، بما يؤكد جاذبية التجربة التنافسية وتفاعل المشاركين معها.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 1,000 فريق، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز والهدايا مليون درهم، وتُوّج 12 فريقاً بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن الفئات الأربع الرئيسية.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن الفئات الأربع الرئيسية، تقديراً لأدائها المتميز وما أظهرته من روح التحدي والتنافس والعمل الجماعي خلال المنافسات.

ففي فئة حماة المجتمع، أحرز فريق «Transguard Champs» المركز الأول، فيما حلّ فريق «DCD 1» في المركز الثاني، وجاء فريق «TSD Team» في المركز الثالث.

وفي فئة قادة المجتمع تُوّج فريق «DubaiCulture2» بالمركز الأول، تلاه فريق «DCAS Team» في المركز الثاني، فيما حصل فريق «Dubai Customs Male 4» على المركز الثالث.

وفي فئة روح المجتمع، حقق فريق «Banat Al Fardhah» المركز الأول، وجاء فريق «Super Ladies» في المركز الثاني، بينما حلّ فريق «RAK» في المركز الثالث.

وفي فئة أساس المجتمع المخصصة للعائلات، تُوّج فريق «Abu Farha Bros» بالمركز الأول، تلاه فريق «Tigers» في المركز الثاني، فيما جاء فريق «Friends2026» في المركز الثالث.

وشكّل استحداث فئة «أساس المجتمع» المخصصة للعائلات أحد أبرز الإضافات النوعية لهذا الموسم، تزامناً مع «عام الأسرة» وشهدت هذه الفئة إقبالاً بمشاركة أكثر من 60 أسرة، في خطوة تعكس أهمية إشراك العائلات في تجارب مجتمعية تعزز قيم التعاون والتواصل والمسؤولية المشتركة.

وجاءت هذه الفئة تأكيداً على الدور المحوري للأسرة في غرس قيم الأمن والأمان لدى الأجيال، وترسيخ مفهوم أن الأمان يبدأ من البيت، وأن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومتماسك.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح النسخة السابعة من «إمارات الأمان»، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم الفعالية وتحقيق أهدافها المجتمعية.

وشهد الموسم السابع تعاوناً مع أكثر من 30 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة، بزيادة بلغت 50% في عدد الشركاء مقارنة بالموسم السابق، إلى جانب تنوع مجالات الشراكة والمساهمات التي أسهمت في إثراء تجربة المشاركين والزوار.

ومن أبرز الشراكات النوعية، التعاون مع رائد الأعمال الإماراتي محمد هلال، الذي أسهم في تقديم رسالة «إمارات الأمان» بأسلوب مبتكر يجمع بين المشاعر والذاكرة والحنين، من خلال إطلاق عطر «إمارات الأمان»، في تجربة استثنائية جعلت للأمان عبقاً يجسّد معاني السلام والسكينة والثقة والطمأنينة، ويمنح رسالة الفعالية بُعداً حسياً وإنسانياً جديداً.

وشهد الموسم شراكة مع «فزعة»، أتاحت مزايا مخصصة للعائلات من المواطنين والمقيمين، في إطار تعزيز المشاركة الأسرية وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.

وعلى صعيد المحتوى التوعوي والإعلامي، حرصت «إمارات الأمان» على إيصال رسالتها إلى مختلف شرائح المجتمع بلغاتهم وثقافاتهم، حيث قُدّمت للمرة الأولى رسائل توعوية بأكثر من 10 لغات ولهجات، في خطوة تعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات.

وجاء ذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع «الإمارات تحب»، التي أسهمت في الوصول إلى جمهور وممثلي أكثر من 16 جالية من المقيمين في الدولة، بما عزز انتشار الرسالة التوعوية للفعالية، ورسّخ مفهوم أن الأمن والأمان لغة مشتركة تجمع مختلف الثقافات والجنسيات.

وتضمّن الموسم السابع أيضاً باقة من الفعاليات الفنية والثقافية والتجارب التفاعلية، أبرزها عرض الرسم بالرمل «حكاية الأمان.. من رمال أرض الأمان» للفنانة شيماء المغيري، الذي جسّد قصة نموذج الأمان الإماراتي ومسيرة الفعالية بأسلوب فني مؤثر، ومعرض «فن الانتماء» للفنان وائل كامل حمادة.

وشملت الفعاليات تحديات فردية مفتوحة للزوار، إلى جانب التجارب والمزايا المخصصة للعائلات، بما أتاح لمختلف الفئات المشاركة في أنشطة تجمع بين التحدي والتوعية والترفيه، وأسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي وإثراء تجربة الحضور.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن النتائج التي حققتها النسخة السابعة تمثل محطة جديدة في مسيرة «إمارات الأمان» منذ انطلاقتها عام 2018، وتعكس التطور المستمر للفعالية على مستوى أعداد المشاركين، وتنوع التحديات، واتساع الشراكات، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت المؤسسة إلى أن «إمارات الأمان» تجاوزت إطار المنافسة لتصبح منصة مجتمعية تجمع المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، وتعزز قيم التعاون والتلاحم والانتماء، بما يجسّد مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان والتعايش.

واختُتم الحفل بالتأكيد على مواصلة تطوير «إمارات الأمان» في مواسمها المقبلة، والبناء على ما تحقق من إنجازات نوعية، بما يعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع في نشر ثقافة الأمن والأمان، ويرسّخ رسالة الفعالية بأن قوة الإمارات في مجتمعها، وأن الحفاظ على أمنها وأمانها مسؤولية مشتركة.