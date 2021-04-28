أسمهان توفيق تنفي حصولها على الجنسية الكويتية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الفنانة أسمهان توفيق، المقيمة في الكويت، حصولها على الجنسية الكويتية، وقالت في أحد البرامج التلفزيونية: "الكويت ديرتي.. بجنسية أو غير جنسية". وأوضحت قائلة: "الكويت في قلبي كما أحمل فلسطين في قلبي.. وأيضا لأنني أحمل الجنسية المصرية فهي أيضا في قلبي.. والأردن أيضا هي بلدي لأني أحمل الجنسية الأردنية". وأنتقدت أسمهان على الجيل الجديد من الفنانين، موضحة أنهم يرفضون الاستماع لنصيحة أي فنان من الجيل القديم، فضلا عن إصابتهم بالغرور لمجرد نجاح عمل أو أكثر.

الفنانة أسمهان توفيق من أصل فلسطيني، دخلت إلى المجال الفني وهي بعمر السابعة عشرة، حيث بدأت مع فرقة المسرح العربي في الكويت، ثم انتقلت إلى فرقة مسرح الخليج العربي.

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