عفاف رشاد تتصدر"السوشيال ميديا".. معلقون: فوتشوب أم تجميل؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة عفاف، رشاد حالة من الجدل على منصات "السوشيال ميديا"، وتحولت إلى "تريند"، بعد تداول صورة حديثة لها تظهر فيها بشعر اشقر، ومن دون حجاب، وبجمال لافت، ليتساءل البعض عن حقيقة هذه الصورة، وهل خضعت لعملية تجميل أم لجأت إلى برامج الفوتوشوب؟

وأكدت عفاف رشاد أنها لم تتوقع أبدا على الضجة التي أثارتها صورتها الجديدة، وبررت الأمر بأنها اعتادت ألا تضع مكياجا أثناء تجسيد أدوارها الدرامية لأن أغلبها أدوار أم أو أخت كبرى،ولكنها في الصورة الجديدة وضعت مكياجا بسيطا، وقامت بالتقاط الصورة ووضعتها علي حسابها عبر "فيسبوك" لتفاجأ بعدها أن الصورة تحولت إلى "تربند". يذكر أن آخر مشاركة للفنانة عفاف رشاد كان العام الماضي في مسلسل "الاختيار".

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