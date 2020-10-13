ميرنا الهلباوي ومحمد عطية يتصدران"جوجل" بعد إعلان خطوبتهما

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية ارتباطه رسميًا بالمدونة والكاتبة ميرنا الهلباوي مالكة كافيه «OPA» الشهير، و فاجأ عطية جمهوره بنشر مجموعة صور لهما معًا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، إحداها أثناء حضورهما حفل زفاف "شريف منير حسن" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، كما نشر مجموعة صور أخرى لهما من مناسبات مختلفة ووجّه إليها من خلال التعليق رسالة رومانسية جاء فيها: "لن أستبدلك بأي شيء في هذا العالم".

ونشرت "الهلباوي" صورة لها برفقة عطية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة: "في اليوم العالمي للصحة النفسية .. أنت العلاج الأمثل لقلقي ونفسيتي .. نعم إنه يحدث"، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كما أنها علقت على الصور التي نشرها عطية عبر حسابه قائلة : "أحبك جدًا .. ظللت أبحث عنك طيلة عمري، شكرًا لكونك هذا الشخص الرائع الذي أنت عليه". وعلق عطية على الصورة التي نشرتها «الهلباوي» قائلاً: «أحبك وظللت أبحث عنك طيلة عمري.. أنتي الأفضل»

وانتشرت الصور على نطاق واسع على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ما أثار حالة من البهجة والدهشة بين رواد السوشيال ميديا لتفاجئهم بالخبر، حيث أن الثنائي لا يمتان لبعض بصلة على الإطلاق على المجال المهني، فانهالت عليهما موجة من التعليقات حيث تمنّى لهما متابعيهم حياة سعيدة، فيما تساءل آخرون عن طبيعة العلاقة بينهما.

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