وثائق فنان مصري كبير تباع في أحد الأسواق الشعبية

المصدر: متابعة – إيناس محيسن

بعد الضجة التي تشهدها الساحة الفنية المصرية حول مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي؛ كشف المنتج حسام علوان عن شرائه أوراقاً ووثائق تعود إلى المطرب الراحل محمد فوزي، وترجع إلى منتصف القرن الماضي، من أحد الأسواق الشعبية في القاهرة.

ونشر علوان على حسابه على «فيس بوك»، صورة لمسودة عقد كُتب بين محمد فوزي (1918 - 1966) وشخص اسمه سعيد ‏إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الاسطوانات الخاصة بشركة «مصر فون» لصاحبها محمد فوزي، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة ‏بشركة إنتاج الفنانة مديحة يسري والتي كانت متزوجة من فوزي في ذلك الوقت، وفقاً لموقع «في الفن».

كما نشر علوان وثيقة أخرى خاصة بمحمد فوزي، وهي عقد تأسيس مصنع الشرق للأسطوانات بينه وبين شركة «فيليبس» الهولندية، موضحاً أنه اشترى هذه الوثائق من سوق الإمام بالقاهرة.