لم يجد في جيبه ثمن مشروب غازي .. لكنه وجد ورقة يانصيب قديمة ففاز بمليون دولار

تحوّلت محاولة شراء مشروب غازي إلى لحظة غيّرت حياة رجل أمريكي، بعدما اكتشف أن إحدى تذاكر اليانصيب القديمة التي يحملها في محفظته فازت بجائزة قدرها مليون دولار، دون أن يعلم بذلك طوال شهرين.

ولم يكن مايكل فاندر لوغت، البالغ من العمر 54 عاماً، يتوقع أن تنتهي رحلته القصيرة إلى أحد المتاجر في مدينة وايومنغ بولاية ميشيغان الأمريكية باكتشاف ثروة مخبأة في محفظته، فكل ما كان يريده هو شراء مشروب غازي، لكن نقص النقود التي يحملها دفعه إلى تقديم بعض تذاكر يانصيب "باوربول" القديمة بدلاً من الدفع بالطريقة المعتادة.

ويذكر أن احتمالات الفوز بجائزة "باوربول" الكبرى ضئيلة للغاية، إذ تبلغ فرصة الفوز بالجائزة الكبرى واحداً من كل 292.2 مليون احتمال.

وبحسب ما نقلته مؤسسة يانصيب ميشيغان، فإن فاندر لوغت كان يعلم أن بعض التذاكر التي يحتفظ بها رابحة، ولو بمبالغ بسيطة، فقرر استخدامها خلال عملية الشراء، غير أن موظفة الصندوق، أثناء فحص التذاكر إلكترونياً، لاحظت ظهور رسالة على إحداها تطلب من صاحبها التوجه إلى مكتب اليانصيب لتقديم مطالبة بالجائزة. فكانت تلك اللحظة بداية المفاجأة.

ويقول فاندر لوغت إنه سارع إلى سيارته للبحث عن الأرقام الفائزة في السحب المعني، وما إن وقعت عيناه عليها حتى أدرك أن الأرقام تطابق تذكرته، ليدخل في حالة من الذهول والفرح.

وأضاف: "تعرفت على الأرقام فور رؤيتها وبدأت أفقد السيطرة على نفسي من شدة المفاجأة! لا أصدق أنني احتفظت بهذه التذكرة في محفظتي لما يقرب من شهرين دون أن أعرف أنها تساوي مليون دولار".

وتعود التذكرة الفائزة إلى سحب أُجري في 8 أغسطس 2026، فيما أكد الفائز أن أولويته بعد الحصول على الجائزة ستكون سداد قرض منزله، ثم استثمار ما يتبقى من الأموال.

وتسلط قصة فاندر لوغت الضوء على مشكلة أكبر تواجه قطاع اليانصيب في الولايات المتحدة، تتمثل في الجوائز التي لا يتقدم أصحابها للمطالبة بها، رغم فوزهم بها بالفعل.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNN" عام 2018، بلغت قيمة جوائز اليانصيب غير المطالب بها نحو 2.89 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2017، استناداً إلى بيانات جمعها خبير اليانصيب بريت جاكوبسون من هيئات اليانصيب في الولايات الأمريكية.

ورغم أن معظم هذه الجوائز لا تتجاوز بضعة دولارات، فإن بعضها يصل إلى ملايين الدولارات، وكشفت البيانات أن 167 جائزة بقيمة مليون دولار أو أكثر لم يطالب بها أصحابها خلال السنة المالية 2017.

وتزداد المشكلة تعقيداً مع اختلاف المهل الزمنية المحددة للمطالبة بالجوائز بين الولايات، إذ تمنح بعض الولايات الفائزين ستة أشهر فقط للحصول على مستحقاتهم، قبل انتهاء صلاحية التذكرة وفقدان الحق في الجائزة.

وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، طرح موقع "Lottery USA" المتخصص في نتائج اليانصيب مجموعة من الحلول، أبرزها طباعة الموعد النهائي للمطالبة بالجائزة على التذكرة نفسها، حتى يكون الفائز على دراية بالمدة المتاحة أمامه.

كما دعا إلى تطوير تطبيقات تتيح للاعبين مسح التذاكر الورقية وتسجيلها إلكترونياً، مع إرسال إشعارات فورية عند الفوز، وتنبيهات قبل انتهاء مهلة المطالبة بالجائزة.

واستشهد الموقع بتجربة كوريا الجنوبية، حيث يمكن للمشاركين تسجيل تذاكرهم عبر تطبيق محلي للدفع الإلكتروني، يتولى إخطارهم في حال الفوز، بل يتيح النظام تحويل قيمة الجائزة تلقائياً عبر التطبيق إذا اقترب موعد انتهاء المهلة دون مطالبة صاحب التذكرة بها.