«نوبل الطب» تذهب إلى 3 علماء من ألمانيا وأميركا

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، ​أمس، فوز ثلاثة علماء ‌بجائزة نوبل ​للطب لعام 2026 «لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية، التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي»، واختارت جمعية نوبل، التابعة لجامعة معهد كارولينسكا الطبي في السويد، كلاً من الأميركي كارل دايسروث (54 عاماً) والألماني بيتر هيغيمان (71 عاماً)، والألماني يورغ ناغل (73 عاماً) للفوز بالجائزة.

وقالت الجهة المانحة إن علم البصريات الوراثي «يتيح إمكانية تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية فردية داخل الدماغ الحي»، وأضافت: «تستخدم هذه الطريقة الآن ‌في مختبرات حول العالم للكشف عن أسرار الدماغ».

ويعمل دايسروث في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما يعمل هيغيمان في جامعة هومبولت ببرلين، وناغل في جامعة فورتسبورغ بألمانيا.

وعادة ما تكون جائزة الطب أولى جوائز نوبل التي يُعلن عنها سنوياً، على أن تتبعها خلال الأيام ‌المقبلة جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد، وفاز ⁠بالجائزة العام الماضي العالمان الأميركيان ماري برونكو وفريد رامسديل، والعالم الياباني شيمون ساكاجوتشي، عن أعمال سلّطت الضوء على كيفية تجنب الجهاز المناعي مهاجمة الخلايا السليمة، ⁠ما فتح آفاقا لعلاجات محتملة جديدة لأمراض مثل السرطان.