فرنسيس هالزن يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026
أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل اليوم الثلاثاء فوز العالم فرنسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 تقديرا "لإسهاماته الجوهرية في مرصد آيس كيوب للنيوترونات واكتشاف نيوترونات عالية الطاقة ذات منشأ فلكي".
وتتولى الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اختيار الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء، ويحصل الفائز على مبلغ مالي إجمالي قدره 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار) ويتم تقسيمها في حال وجود أكثر من فائز.
(الدولار = 10.0329 كرونة سويدية)
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