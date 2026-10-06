فرنسيس هالزن يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026

‌أعلنت ​الجهة المانحة لجائزة نوبل اليوم الثلاثاء فوز العالم فرنسيس ⁠هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 ‌تقديرا "لإسهاماته الجوهرية في مرصد آيس ‌كيوب للنيوترونات واكتشاف ‌نيوترونات عالية ‌الطاقة ذات منشأ ‌فلكي".

وتتولى الأكاديمية الملكية ​السويدية للعلوم ‌اختيار ​الفائزين بجائزة ⁠نوبل في الفيزياء، ويحصل ​الفائز ⁠على مبلغ ⁠مالي إجمالي قدره 12 ⁠مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار) ويتم تقسيمها في حال ‌وجود أكثر من فائز.

(الدولار = ​10.0329 كرونة سويدية)