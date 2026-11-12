تأهيل حصن الفهيدي يمنح «دبي للثقافة» إنجازاً جديداً

أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن فوز الهيئة بجائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»، وحلولها ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يعكسان التزامها بتبني الابتكار في تنفيذ مشاريعها الثقافية والتراثية، ويبرزان جهودها في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، والاستفادة من المعرفة والخبرات المتخصصة لتحسين الأداء، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

وتُوِّجت الهيئة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، وتنافس عليها أكثر من 200 مشروع من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لنجاح الهيئة في تطوير «إطار عمل استباقي لحماية التراث» وتطبيقه، ما أسهم في صون حصن الفهيدي ومكوناته التاريخية أثناء أعمال إعادة تأهيله.

ويكتسب فوز «دبي للثقافة» بالجائزة أهمية خاصة مع اقتراب افتتاح «حصن الفهيدي»، إذ يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على عمارة الحصن التاريخية وتهيئته لإعادة استقبال الجمهور، بما يتيح للأجيال الجديدة فرصة استكشاف قصته بوصفه شاهداً على مسيرة تطور دبي، كما يؤكد هذا الفوز قدرتها على الموازنة بين متطلبات التطوير العمراني وإبراز أصالة المعالم التاريخية وقيمتها الثقافية، ولتحقيق هذا التوازن اعتمدت «دبي للثقافة» خلال مشروع تأهيل الحصن منهجية متكاملة توظف الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة وأساليب صون التراث في توقع المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها قبل وقوع أي أضرار.

وقالت هالة بدري: «يُمثل تكريم (دبي للثقافة) إضافة نوعية إلى سجل إنجازاتها ويجسد قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الممارسات المؤسسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول الثقافية والتراثية وتعزيز استدامتها، كما يؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء والخبراء في مختلف المجالات، بما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء على نتائجها في مشاريع جديدة، وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز حدود مشروع حصن الفهيدي، إذ توفر المنهجية التي طورناها أساساً يمكن البناء عليه لاستكشاف حلول جديدة لحماية الأصول التراثية الأخرى التابعة لقطاع المتاحف والتراث، والاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة في تطوير آليات صونها وإدارتها، بما يراعي خصوصية كل موقع وطبيعته التاريخية والثقافية»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم ريادة دبي في بناء قطاع ثقافي يجمع بين أصالة التراث والتطلعات المستقبلية.

وواجهت أعمال تأهيل حصن الفهيدي، الذي شُيّد نحو عام 1787، ويُعد أقدم مبنى قائم في دبي وأحد أبرز معالمها التاريخية، تحدياً هندسياً استثنائياً تمثل في ضرورة حماية البرج الجنوبي الغربي للحصن، بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر بعمق يتجاوز 16 متراً على مسافة بضعة أمتار منه. ولمواجهة هذه التحديات، استعانت «دبي للثقافة» بأجهزة استشعار وأنظمة رصد عالية الدقة لمتابعة أي تغيرات إنشائية أو اهتزازات أو تشققات قد تطرأ على الحصن، وربط نتائج المراقبة بقرارات هندسية تتيح التدخل في الوقت المناسب، ما أسهم في الحفاظ على سلامة المبنى التاريخي من دون تسجيل أي إخفاق أو ضرر إنشائي أو فقدان لعناصره التراثية.

وأظهرت التجربة إمكانية الاستفادة من المنهجية المبتكرة في حماية وصون أصول تراثية أخرى تندرج ضمن نطاق عمل قطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة»، حيث يمكن تكييفها بما يتناسب مع طبيعة المواقع التاريخية والأثرية واحتياجاتها، من خلال توظيف آليات التقييم المبكر للمخاطر، وأنظمة الرصد والمراقبة المستمرة.

يُشار إلى أن أن المعهد العالمي لإدارة الابتكار، يُعد مؤسسة عالمية غير ربحية تمتد أنشطتها إلى أكثر من 60 دولة.

مصفاة قرطاجنة

شارك وفد «دبي للثقافة» في زيارة معرفية، نظمها المعهد العالمي لإدارة الابتكار، إلى مصفاة قرطاجنة في كولومبيا، التابعة لشركة «إيكوبترول»، التي تُعد من أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في أميركا اللاتينية.

هالة بدري:

. الجائزة الجديدة تعكس التزام «الهيئة» بتبني الابتكار في تنفيذ مشاريعها الثقافية والتراثية.