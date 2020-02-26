إلهام شاهين في وداع حسني مبارك: نعتذر لك سيادة الرئيس

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

منذ اللحظات الأولى لإعلان نبأ رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، اتشحت صفحات كثيرين من المشاهير والنجوم على وسائل التواصل الاجتماعي بالحداد، معلنة حزن أصحابها الشديد، ومقدمة كلمات وفاء في وداع مبارك،

وحرص نجوم من كل الميادين - الفن والإعلام والرياضة - على التعبير عن صدمتهم، بكلمات وشهادات عن حسني مبارك الإنسان، وليس الرئيس فحسب، ودعا الجميع بالرحمة للراحل الذي سيوارى الثرى اليوم.

وقالت النجمة إلهام شاهين «الله يرحم الرئيس مبارك.. كان شخصية وطنية عظيمة.. حارب من أجل مصر هو وزملاؤه.. وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا.. والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده فى كل ما نسب إليهم».

وأضافت الفنانة عبر حسابها على «إنستغرام»: «نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض.. و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك وحبك لمصر وخوفك عليها.. ولا يوجد حاكم في الكون اتفقت عليه كل الآراء.. لكل حكم إيجابياته وسلبياته.. نشكرك على كل الإيجابيات.. ونشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت».

فيما قدم المطرب عمرو دياب خالص تعازيه للأسرة والدعاء للراحل، وكذلك الفنان محمد هنيدي، والمطرب محمد حماقي، والملحن حسن الشافعي، والمطربة أنغام، والفنانة آمال ماهر، والفنانات زينة وصابرين وفيفي عبده وغادة عبدالرازق ونسرين أمين، وكثيرون.

كما عبر فنانون عرب عن حزنهم برحيل مبارك، ومن بينهم حسين الجسمي، وأحلام، وإليسا، وآخرون.

