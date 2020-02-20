حملة تضامنية مع منى فاروق: ربنا غفور رحيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضم عدد من الفنانين المصريين إلى حملة دعم الفنانة منى فاروق، بدأها الفنان شريف منير، بعد نشره تغريدة تضامنية معها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا "، "عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت". وختم: "ماتقسيش على نفسك أوي كده.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها".

وقال الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر،"بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق.. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود.. ودوام المحبة.. وستر الذلة.. والكمال لا يكون لاحد من البشر الا لله".

ووجهت الفنانة منى فاروق، الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إني أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا"، وظهرت منى فى بث مباشر، الاثنين الماضى عبر حسابها على إنستغرام، مقدمة اعتذار للشعب المصرى ومعبره عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة . وقالت منى فاروق في الفيديو "أنا آسفة للشعب المصري وأنا تعبانة من جوة قوى ومحدش عايز يديني فرصة".