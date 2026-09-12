من الفكرة إلى المنتج.. «أيام الصُّنّاع» ترسم خريطة الإنتاج الإبداعي في دبي

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تفاصيل برنامج فعالية «أيام الصُّنَّاع»، التي ستنظمها يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في منطقة «كونكريت في السركال أفينيو»، بهدف تعزيز منظومة التصنيع الإبداعي في دبي، وتوفير منصة تجمع الصناع وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وإثراء خبراتهم، وبناء شبكات مهنية فاعلة، والتعرف إلى فرص الإنتاج المحلي، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

وسيشهد الحدث تنظيم أكثر من 13 ورشة عمل وجلسة حوارية ونقاشية، تستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين من رواد القطاع الإبداعي، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجالات التصنيع الإبداعي، وآفاق التعاون مع المصنعين والموردين في الدولة. ومن بينها جلسة «ميك ووركس الإمارات: فتح آفاق الإنتاج المحلي أمام المبدعين»، التي ستقدم خلالها المصممة مانسي بافيشي، منسقة برنامج «ميك ووركس - الإمارات»، رؤية حول مشهد الإنتاج في دبي وسبل وصول الفنانين والمصممين إلى الموردين المحليين، وجلسة «حوار مع لوف ذات ديزاين»، التي يتناول فيها رائد الأعمال بن ديسوزا، الشريك المؤسس لمنصة «لوف ذات ديزاين»، دور المنصات الرقمية في ربط المصممين والعلامات التجارية والصُّنّاع، ودعم حضورهم في منظومة الصناعات الإبداعية والثقافية.

في حين ستشارك كل من الإعلامية مسومة أهوجا، والفنانة والمستشارة الثقافية علياء لوتاه، وروان دارسي، مدير الاستوديو الإقليمي، وفيكيتا شاهاني، مديرة الاستراتيجية والابتكار في «لوف ذات ديزاين»، في جلسة «متعة الصُّنع: كيف يسهم الإبداع الحِرفي في بناء المجتمع والمكان؟»، لمناقشة أثر الممارسات الإبداعية المشتركة في تعزيز الانتماء وإثراء الفضاءات العامة، فيما يسلط المهندس والفنان الإماراتي راشد الملا، في جلسة «السرد البصري: بناء الحكاية من خلال التكوين»، الضوء على أهمية التكوين والعناصر البصرية في تحويل الأفكار إلى أعمال تروي قصصاً متكاملة.

كما تستعرض خلود إقبال خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، في جلسة «منطقة القوز الإبداعية ومنتدى القوز لريادة الأعمال الإبداعية»، الفرص والبرامج والموارد التي توفرها منطقة القوز الإبداعية لدعم الفنانين ورواد الأعمال والمشاريع الإبداعية، بينما تناقش كل من المصممة والفنانة الإماراتية فاي الكعبي، وفاطمة القصير، مؤسسة (Spatial Sense)، والفنانة والمديرة الإبداعية إيلا كولومبو، في جلسة «المرأة في الإبداع الرقمي: الفن والتكنولوجيا وآفاق إبداعية جديدة»، دور التقنيات الحديثة في تطوير الممارسات الفنية، ومساهمة المرأة في تشكيل مستقبل الفن والتصميم الرقمي.

وسيتضمن البرنامج كذلك ورشة «الطباعة بالشاشة الحريرية» بإشراف القيم الفني أحمد مكاري من «ذا ووركشوب دبي»، وورشة «الطين والثقافة: التعلّم من خلال الصُّنع» التي سيقدمها كمال الزعبي، رئيس قسم الفخار في مركز الجليلة لثقافة الطفل، إضافة إلى جلسة «الخزف المعاصر في دولة الإمارات»، بمشاركة الفنانة ماري فرانس، والمبدعة روبرتا خوري، والفنانة والمديرة الإبداعية هيلين أوليف-فيف. كما ستقدم «تشكيل» ورشة «أوراق الذهب: استكشاف الوسائط المتعددة»، الهادفة إلى تعريف المشاركين إلى استخدام أوراق الذهب وطرق بناء الطبقات، وتشكيل الملمس والتكوين، ما يتيح لهم إنتاج أعمال فنية تجمع بين مواد مختلفة.

. 13 ورشة عمل وجلسة حوارية ونقاشية تستضيف نخبة من الخبراء.

. الفعالية تهدف إلى تعزيز منظومة التصنيع الإبداعي في دبي، وتوفير منصة تجمع أصحاب المواهب ورواد الأعمال.