«دبي للثقافة» تبحث مع «إيسيا الدولية» التعاون في الفنون الرقمية       

التقت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، إيرندي فيرغارا، وأمين عام منظمة «إيسيا الدولية»، إيفيراردو رييس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد «دبي للثقافة» إلى مدينتَي لينز وفيينا في النمسا، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون في مجالات الفن والتكنولوجيا.

وخلال اللقاء سلّطت هالة بدري الضوء على التحولات المتسارعة التي تشهدها الفنون الرقمية والواعدة، وما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات جديدة أمام الفنانين والمؤسسات الثقافية، كما استعرضت جهود الهيئة في تطوير منظومة متكاملة للفنون الرقمية في دبي، وأبرز المبادرات التي تقودها في هذا المجال، ومن بينها «خارطة طريق الفنون الرقمية»، و«متحف دبي للفنون الرقمية» الذي يُعدّ منصة مبتكرة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، وإضافة نوعية إلى قطاع المتاحف في دبي، وركيزة محورية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي.

وناقشت أثناء اللقاء تفاصيل البرنامج الفني والأكاديمي، الخاص بالنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «ISEA2026»، الذي تستعد دبي لاستضافته، خلال الفترة من السادس حتى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين والممارسين والقيّمين وخبراء الفنون الرقمية من مختلف أنحاء العالم، وسلّطت الضوء على أهمية دوره في ربط منظومة دبي الثقافية والإبداعية بمجتمع عالمي متخصص في الفنون والعلوم والتكنولوجيا، ودعم تبادل الرؤى والأفكار والممارسات بين أصحاب المواهب والمبدعين في الدولة ونظرائهم حول العالم.

وخلال لقائها رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، اطلعت هالة بدري على أبرز أولويات المنظمة الاستراتيجية المستقبلية، وناقشت إمكانات تعزيز حضور «دبي للثقافة» ومشاركتها ضمن شبكة «إيسيا الدولية».