شراكة تثري المشهد الإبداعي في دبي

على هامش فعاليات النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه دبي حتى 15 الجاري، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع شركة «كليو أويسس»، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجالات الثقافة والفنون، والتركيز على دعم الفن في الأماكن العامة، وترسيخ دوره في تفعيل مساحات الإبداع في مختلف أنحاء دبي، وإتاحة التجارب الإبداعية على نطاق مجتمعي واسع، إلى جانب تنسيق جهود الجانبين في تنظيم مجموعة من الفعاليات المبتكرة وبرامج الفن العام، الهادفة إلى إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين وكذلك للمقيمين لإبراز إبداعاتهم، وتشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع مختلف أشكال الفنون، وتعزيز الشمول والتواصل الإنساني.

وقّعت الاتفاقية المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، ومؤسس «منتزه كليو الصحراوي»، ماسيميليانو سوجليا، بحضور لاعب كرة القدم الإيطالي المخضرم وسفير «كليو»،

أندريا بيرلو، ومدير المشاريع في «كليو»، سيبيلا كابانا، ومديرة إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» مديرة مشروع «إيسيا 2026 دبي»، ميثاء علي البلوشي، ومديرة إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، خلود خوري.

وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الطرفين في تنفيذ سلسلة من المبادرات الثقافية والفنية والتعليمية والمجتمعية، التي يشكّل الفن في الأماكن العامة أحد محاورها الرئيسة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في الفنون البصرية والممارسات الفنية المعاصرة والفنون الرقمية وفنون الوسائط الجديدة، كما يشمل العمل المشترك المواءمة بين نهج «كليو» القائم على المشاركة وأولويات «دبي للثقافة» في هذا المجال، بإقامة روابط قوية مع الفنانين، وتنفيذ أعمال فنية وأنشطة متنوعة تسهم في إثراء المساحات العامة بالفنون، وتعزيز التواصل بين أصحاب المواهب والمجتمع، وتشجيع المشاركة الثقافية في مختلف أنحاء المدينة.

ويشكّل الفن في الأماكن العامة محوراً رئيساً لتحويل الشراكة إلى تجارب ملموسة في مختلف أنحاء المدينة، إذ تتيح المذكرة لـ«دبي للثقافة» دعم مجموعة مختارة من الأنشطة عبر تقديم التوجيه الفني، وترشيح نخبة من الفنانين والقيّمين والممارسين الثقافيين الإماراتيين والمقيمين ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في عدد من المشاريع الإبداعية التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع «كليو أويسس» خلال الفترة المقبلة، ومن بينها «معرض مومو» و«كتاب كليو الفني» وكذلك مشروع «هيومن تاتش»، الذي يقوم على سلسلة من المجسمات الفنية التفاعلية التي تستجيب بصرياً أو ضوئياً عند لمسها، ما يمنح الجمهور إمكانية التفاعل معها والمساهمة في تشكيل تجربة فنية تجسّد قيم الشمول والتواصل الإنساني، بما يعكس قدرة الفن على تحويل المساحات اليومية إلى بيئات نابضة بالحياة.

وأكدت شيماء السويدي حرص «دبي للثقافة» على بناء منظومة إبداعية متكاملة تتيح لأصحاب المواهب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتعزز حضورهم على الساحتين المحلية والعالمية، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع «كليو أويسس» ودورها في توفير مساحات للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في إثراء المشهد الإبداعي وتوطيد الصلة بين الفن والمجتمع.

وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) من خلال مبادراتها النوعية، إلى الاستثمار في أصحاب الطاقات الإبداعية، وتهيئة بيئة محفزة تساعدهم على صقل قدراتهم وتأسيس علاقات جديدة داخل القطاع، بما يدعم استدامة مسيرتهم، ويعزز مساهماتهم الفاعلة في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة»، لافتة إلى أن الفن في الأماكن العامة يمثل مجالاً حيوياً للتعبير والتفاعل، ويفتح آفاقاً للتواصل بين الفنانين والجمهور.

من جانبه، قال ماسيميليانو سوجليا: «يعكس هذا التعاون إيماننا بأن الفن يصل إلى أقصى تأثيره حين يخلق روابط حقيقية بين الناس والمكان والمجتمع، ونتطلع من خلال العمل مع (دبي للثقافة) إلى تقديم تجارب هادفة ومتاحة للجميع، تشجّع الجمهور على المشاركة الفعّالة، واكتشاف أفكار جديدة، والتفاعل مع الإبداع بطريقة تلامس وجدانهم، كما نأمل أن ندعم الفنانين، ونُلهم الجيل القادم من المواهب، ونُسهم في إثراء المشهد الثقافي في دبي».

مشروع طموح

يعد «منتزه كليو الصحراوي» مشروعاً ثقافياً طموحاً، يحتضن عملاً فنياً غامراً يمتد لمسافة 10 كيلومترات للفنان، العالمي أغرون هوتي، وسيُعرض بشكل دائم في منطقة «سكاي دايف دبي - ديزرت كامبس»، وتدعم «شمال القابضة»، المالكة للموقع، رؤية «كليو» الهادفة إلى تأسيس منصة جديدة تجمع الفنون والثقافة، وتعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية في دبي.

شيماء السويدي:

. الفن في الأماكن العامة يمثل مجالاً حيوياً للتعبير والتفاعل، ويفتح آفاقاً للتواصل بين الفنانين والجمهور.

ماسيميليانو سوجليا:

. نتطلع إلى تقديم تجارب هادفة ومتاحة للجميع، وتشجّع الجمهور على اكتشاف أفكار جديدة.