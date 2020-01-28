الجسمي يحرج أحلام بسبب مريم حسين: أم فاهد تدخلت فيما لايعنيها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الفنانة الإماراتية أحلام بسبب تدخلها في قضية الفنانة المغربية مريم حسين، وقال صالح الجسمي في عدة مقاطع فيديو بثها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "أحلام أم فاهد تدخلت بشأن لا يعنيها وبطريقة غير مناسبة وبألفاظ لا ينبغي لها أن تكتبها الله يهديها".

وأردف الجسمي قائلا" حبيتي تحطيني في مقارنة مع أخوي حسين الحين أصابع إيدك مو نفسها إحنا 10 إخوان في البيت وانا في البيت عندي 5 عيال ولا واحد في عيالي هيطلع زيي ولا واحد هيطلع زي أخوي وعلى فرض يعني أتتبع أخوي في إيش".



وتابع الجسمي "مبارك زوجك يعرف رقمي وأنا أعرفه من قبل ما يتزوجك وحسين أخوي جارك بينك وبينه 50 مترا أطلبي منه رقمي وكلميني، وبعدين إنتي حابة تدخلي يكون بالحسنى مش تدخلي عرض لإن دخول عرض لا يجوز".

وبعد ساعات من السجال الدائر حول هذه القضية أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام تراجعها بشأن التوسط لحل الأزمة.

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