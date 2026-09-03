كيف يؤثر الإفطار في مستوى السكر طوال اليوم ؟

كشف باحثون من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة عن آلية قد تفسر سبب اختلاف استجابة الجسم للوجبات على مدار اليوم.

وأوضحوا أن ما يحدث في الجسم بعد وجبة الفطور قد يؤثر في طريقة تعامل الكبد مع السكر بعد ساعات، وهو ما قد يساعد في فهم أسباب ارتفاع مستويات السكر لدى مرضى السكري. (بعد تناول الطعام، تتغير مستويات الأنسولين والغلوكاغون للمساعدة في ضبط سكر الدم).

وتوصل الباحثون إلى أن هرمون الغلوكاغون، الذي يساعد الجسم على رفع مستوى السكر في الدم عند الحاجة، يمكن أن يستمر في التأثير في عمل الكبد حتى بعد مرور عدة ساعات على ارتفاع مستواه.

ويعد الكبد من أهم الأعضاء المسؤولة عن تنظيم السكر في الجسم، إذ يخزن جزءا من الغلوكوز بعد تناول الطعام، ثم يطلقه في الدم عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة.

وتنظم هذه العملية هرمونات عدة، أبرزها الأنسولين والغلوكاغون. فعندما يرتفع السكر بعد تناول الطعام، يساعد الأنسولين الكبد على تخزين الغلوكوز، بينما يحفز الغلوكاغون الكبد على إطلاقه في الدم.

وركزت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Endocrinology، على ما يعرف باسم "تأثير الوجبة الثانية"، وهو مصطلح يصف تأثير الوجبة الأولى في استجابة الجسم للوجبة التي تليها. وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان الغلوكاغون الذي يرتفع في الصباح يمكن أن يؤثر في طريقة تعامل الكبد مع الطعام بعد ساعات.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع الغلوكاغون في الصباح قد يجعل الكبد أقل قدرة على تخزين السكر عند تناول الوجبة التالية. وبدلا من تخزينه، يستمر الكبد في إطلاق جزء من الغلوكوز إلى الدم.

وربط الباحثون هذه النتيجة بانخفاض مستوى إنزيم يسمى "غلوكوكيناز"، يساعد الكبد على التقاط الغلوكوز وتخزينه.

وتشير الدراسة إلى أن تأثير الغلوكاغون لا ينتهي بمجرد انخفاض مستواه في الدم، بل يمكن أن يستمر لفترة ويؤثر في طريقة تعامل الجسم مع الطعام في وقت لاحق.

لماذا تهم هذه النتيجة مرضى السكري؟

قد تساعد هذه النتائج في فهم سبب ارتفاع مستوى السكر لدى بعض المصابين بالسكري خلال ساعات اليوم، رغم أن مستوى السكر لديهم قد يبدو طبيعيا في الصباح.

كما يمكن أن تساهم في تطوير طرق علاجية تراعي دور الغلوكاغون إلى جانب الأنسولين، بدلا من التركيز على الأنسولين وحده.

ويأمل الفريق أن يساعد هذا العمل في فهم أفضل لكيفية تنظيم الجسم لمستوى السكر، وما الذي يحدث لهذه العملية لدى الأشخاص المصابين بالسكري واضطرابات التمثيل الغذائي.