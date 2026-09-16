محمد بن راشد: الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار سورية

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس السوري، متمنياً للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشدداً سموه على أهمية تكامل الجهود العربية، وتوسيع آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز فرص الازدهار في المنطقة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي.. علاقاتنا مع سورية علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير».

وأضاف سموه: «نفرح بعودة سورية لطريق التنمية.. ونتفاءل بعودة سورية الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها.. ونتفاءل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين».

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن بالغ تقديره لدولة الإمارات وقيادتها، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، وبمواقف دولة الإمارات الداعمة لسورية وشعبها، ومثمناً حرصها على تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس السوري باستضافة دبي فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، وما تمثله من منصة رائدة تجمع نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء والمختصين، وتسهم في بحث مستقبل الإعلام، وتعزيز دوره في دعم التنمية والتواصل بين المجتمعات.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، وعدد من كبار المسؤولين.

محمد بن راشد:

• نفرح بعودة سورية إلى طريق التنمية.. ونتفاءل بعودة سورية الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها.

• علاقاتنا مع سورية محبة وصداقة وأخوّة وتقدير.. نتمنى لها ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

أحمد الشرع:

• نثمّن مواقف دولة الإمارات الداعمة لسورية وشعبها، وحرصها على فتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.

• «قمة الإعلام العربي 2026»، في دبي منصة رائدة تسهم في تعزيز دور الإعلام بدعم التنمية والتواصل بين المجتمعات.