قائمة أغذية غنية بفيتامين «د».. من البيض حتى السلمون

يعد فيتامين «د» مهماً لعملية استقلاب الكالسيوم والفوسفات، وصحة العظام، وقوة العضلات، وجهاز المناعة، وفق خبراء الجمعية الألمانية للتغذية.

وأوضح خبراء الجمعية أن ما يميز فيتامين «د» أن الجسم يستطيع إنتاجه بنفسه، فمع التعرّض الكافي لأشعة الشمس يُسهم إنتاج الجسم الذاتي بنسبة 80 إلى 90% من احتياجات الجسم. ولهذا الغرض، ينبغي تعريض الوجه واليدين والذراعين لأشعة الشمس لمدة تراوح بين خمس و25 دقيقة، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

ويمكن الحصول على فيتامين «د» من خلال النظام الغذائي، فهو موجود بكميات كبيرة في أطعمة مثل البيض، وبعض أنواع الفِطر الصالحة للأكل، خصوصاً الأسماك الدهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون، التي يُنصح بتناولها بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً.

وأشار الخبراء الألمان إلى أهمية اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين «د» بالنسبة للفئات المُعرضة لخطر نقصه في الجسم، والتي تشمل كبار السن ذوي القدرة المحدودة على الحركة، والأشخاص الذين لا يقضون وقتاً كافياً في الهواء الطلق، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة، والمقيمين في دور رعاية المسنين.

كما ينبغي للأطفال الرضع في عامهم الأول تناول عادةً قطرات أو أقراص فيتامين «د» للوقاية من الكساح.

• ما يميز فيتامين «د» أن الجسم يستطيع إنتاجه بنفسه مع التعرض الكافي لأشعة الشمس.