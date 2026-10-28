محمد بن راشد: 3 نوفمبر نحتفي بيوم العَلَم رمز عزتنا ومجدنا

دعا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين، والمؤسسات والوزارات، والمدارس والجامعات، والبيوت في الإمارات، إلى رفع علم الدولة عالياً، احتفاء بيوم العلم في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «الإخوة والأخوات.. نحتفي الأسبوع المقبل، في الثالث من نوفمبر، بلحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا.. نحتفي بيوم العلم.. ندعو الجميع.. مواطنين ومقيمين.. مؤسسات ووزارات.. مدارس وجامعات.. بيوت في كافة الإمارات.. لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا.. لحظة وطنية واحدة.. يقف فيها الوطن وأبناء الوطن.. أمام رمز عزتنا ومجدنا.. نفديه بأرواحنا.. ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا.. عاش الوطن.. وعاش العَلَم».

محمد بن راشد:

• في الثالث من نوفمبر نحتفي بلحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا.

• نفدي العَلَم بأرواحنا.. ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا.. عاش الوطن.. وعاش العلم.