رغم سمعتها المعروفة بالسهر .. لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد شرب القهوة ؟

يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد تناول القهوة، رغم أنها من أكثر المشروبات استخدامًا لزيادة التركيز ومقاومة التعب خلال ساعات العمل والدراسة، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب التي تجعل تأثير الكافيين مختلفًا من شخص إلى آخر.

ويرتبط الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة بعدة عوامل، أبرزها عدم الحصول على ساعات نوم كافية، وطريقة تأثير الكافيين في الدماغ، إلى جانب الاختلافات الفردية في استجابة الجسم للمشروبات المنبهة.

وأوضح الدكتور مكسيم نوفيكوف، أخصائي طب النوم الروسي، أن القهوة لا تستطيع تعويض نقص النوم المزمن أو معالجة اضطرابات النوم، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص قد يستمرون في الشعور بالنعاس رغم تناول الكافيين.

وأكد أن الكافيين لا يمنح الجسم طاقة جديدة، وإنما يؤثر بصورة مؤقتة في الإشارات المسؤولة عن الإحساس بالنعاس داخل الدماغ.

ويعمل الكافيين على إعاقة تأثير مادة الأدينوزين في مستقبلاتها العصبية، وهي مادة تتراكم خلال ساعات الاستيقاظ وتساهم في زيادة الشعور بالحاجة إلى النوم.

وبالتالي، قد تساعد القهوة على تعزيز اليقظة والتركيز لفترة محدودة، لكنها لا تعوض حاجة الجسم إلى الراحة.

وأشار أخصائي طب النوم إلى أن تناول القهوة بعد عدة ليالٍ من النوم غير الكافي لا يعالج آثار الحرمان من النوم.

وأوضح أن نقص النوم يؤدي إلى تراكم الإجهاد والتعب، وقد يتسبب في تراجع التركيز والانتباه، حتى إذا شعر الشخص بتحسن مؤقت بعد تناول القهوة.

وأضاف أن الاعتماد المتكرر على الكافيين لمقاومة النعاس قد يقلل الإحساس بالتعب لفترة قصيرة، لكنه لا يلغي حاجة الجسم الفعلية إلى النوم.

وتختلف استجابة الأشخاص للكافيين تبعًا لعدد من العوامل، من بينها العمر والخصائص الوراثية وسرعة تعامل الجسم مع المادة المنبهة.

كما يمكن أن تؤثر بعض الأدوية والحمل في كيفية امتصاص الكافيين والتخلص منه.

وقد يشعر شخص بالنشاط بعد تناول كمية بسيطة من القهوة، بينما يعاني آخر من التوتر أو خفقان القلب أو اضطرابات النوم، دون أن يحصل بالضرورة على التأثير المنشط نفسه.

ولا يعني الشعور بالنعاس بعد القهوة أن الكافيين هو السبب المباشر، إذ قد يكون مرتبطًا بمشكلات النوم أو عوامل صحية أخرى.

ويمكن أن يستمر تأثير الكافيين في الجسم لعدة ساعات بعد تناوله، ما قد ينعكس على جودة النوم، خاصة لدى الأشخاص الأكثر حساسية له.

وقد يؤثر تناول نحو 200 ملغ من الكافيين بعد منتصف النهار في النوم لدى بعض الأشخاص، بحسب موعد تناول المشروب وطبيعة استجابة الجسم.

وقد يؤدي تناول القهوة في أوقات متأخرة إلى صعوبة النوم ليلًا، ثم الشعور بالإرهاق في اليوم التالي، ما يدفع الشخص إلى شرب المزيد من القهوة لمقاومة التعب.

وبذلك قد تتكرر المشكلة نتيجة الاعتماد على الكافيين بدلًا من معالجة أسباب قلة النوم.

ويمكن اتباع مجموعة من العادات الصحية للمساعدة على تقليل الشعور بالتعب خلال اليوم، أبرزها:

الحصول على نوم كافٍ: الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ، وتجنب استخدام القهوة لتعويض السهر المتكرر.

تقليل الكافيين بعد الظهر: خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو الحساسية للمشروبات المنبهة.

الاعتدال في تناول القهوة: لأن زيادة كمية الكافيين لا تعني بالضرورة الشعور بمزيد من النشاط، وقد تسبب آثارًا جانبية غير مرغوبة.

شرب الماء بانتظام: للمحافظة على ترطيب الجسم خلال اليوم.

استشارة الطبيب عند استمرار النعاس: خاصة إذا كان الشعور بالتعب شديدًا أو متكررًا رغم الحصول على ساعات نوم كافية.