محمد بن راشد يدعو الجميع إلى رفع علم الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. نحتفي الأسبوع المقبل، في الثالث من نوفمبر، بلحظة وطنية مهمة تجسد محبتنا وفخرنا وولاءنا لوطننا.. نحتفي بيوم العلم".

وأضاف سموه: "ندعو الجميع.. مواطنين ومقيمين.. مؤسسات ووزارات.. مدارس وجامعات.. بيوت في كافة الإمارات.. لرفعه عالياً شامخاً عزيزاً خفاقاً في سماء بلادنا".

وتابع سموه: "لحظة وطنية واحدة.. يقف فيها الوطن وأبناء الوطن ..أمام رمز عزتنا ومجدنا.. نفديه بأرواحنا.. ونبذل من أجل رفعته حياتنا ودماءنا".

وختم سموه: "عاش الوطن.. وعاش العلم".