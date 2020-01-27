بالفيديو.. هند صبري تعترف.. "زوجي لا يهتم بفني"

المصدر: حياة الحرزي- دبي

في لقاء تلفزيوني أخيراً، رفعت الفنانة التونسية هند صبري النقاب عن بعض تفاصيل علاقة زوجها بفنها، مؤكدة أنه لا يشاهد أفلامها وغير مهتم بتفاصيل عملها، وقد سبق أن صارحها سابقاً بأنه انجذب إلى هند الإنسانة وتزوجها، ولكنه لا يعرف هند الفنانة، مشيرة إلى أنه لا يشاركها كذلك تفاصيل عمله، ولا يتحدث عما يخص عمله داخل البيت.

وأضافت صبري "زوجي لا يشاهد أعمالي الفنية، وغير مهتم بها، ولكني أحياناً أحتاج لرأيه، فأطلب منه مشاهدة أعمال بعينها مثل (الفيل الأزرق) و(أسماء) وحلقات من (حلاوة الدنيا) و(عايزة أتجوز)، كما شاهد لقطات من فيلم (الجزيرة) وأعجبه كثيراً".

وتابعت لافتة "لديه رأي في فكرة متابعة أعمالي، وهو يخبرني أنه يحبني أنا هند التي تعرف عليها وتزوجها، وليس عملي، وهو أيضاً لا يخبرني الكثير عن عمله ولا يجلبه معه إلى بيتنا".

مشيرة بالقول إلى "لن تشاهدوه معي في أي عرض خاص لأي فيلم، أنا شخصياً لا أذهب".

في المقابل، اعترفت هند بحساسيتها تجاه النقد، مؤكدة أن هذا شعور عام يجتاح الفنانين، لأن مشاعرهم حساسة ويبذلون جهداً كبيراً لتقديم عمل فني يراه المشاهد من دون جهد مماثل، معلقة "لكن أراجع نفسي وأقول إن من حق الناقد أن يدلي برأيه".