محمد عادل إمام.. «لص بغداد» يتغزّل بنفسه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد تحقيق فيلمه الجديد «لص بغداد» إيرادات كبيرة على شباك التذاكر، تغزّل الفنان محمد عادل إمام بنفسه على «إنستغرام» ونشر نجل «الزعيم» صورة له معلقاً عليها: «عسوله أوي أنا.. صباح الحلاوة».

يذكر أن الفيلم الذي طرح أخيراً في دور العرض حصد مليوناً و150 ألف جنيه مصري فى أول يوم عرض، الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن يبدأ عرض «لص بغداد» فى 200 دار عرض بمختلف الوطن العربى في 29 الجاري.

وكان محمد إمام قد أعرب عن شكره لجمهوره واستقباله العظيم للفيلم، وجعله رقم واحد في مصر، على حد تعبير الفنان على حسابه بموقع «تويتر»، مشيراً إلى أنه سيحضر العرض الأول للفيلم في دبي في 29 الجاري، وفي الأردن بعدها بيومين.

