في أقل من 24 ساعة.. حجز نصف تذاكر حفل كابالدي بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد «مسرح المجاز» الوجهة الثقافية والترفيهية في الشارقة، أن جمهور أمسيات «هلا بالمجاز» حجز نصف تذاكر حفل الفنان العالمي لويس كابالدي، في أقل من 24 ساعة.

وأعلنت إدارة المسرح أمس أن كابالدي سيحل ضيفاً للمرة الأولى في دولة الإمارات على الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز»، في 17 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الفنان سيقدم باقة منتقاة من أغانيه التي تنتمي إلى موسيقى السول، ومن بينها أغنيته الشهيرة «Someone You Loved» التي تجاوزت مشاهداتها على «يوتيوب» 75 مليون مشاهدة، وتربعت على قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.