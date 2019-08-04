تعرّف على نجوم حفلات العيد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن برنامج الاحتفالات في دبي خلال عيد الأضحى، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلاً غنائياً يحيه كل من الفنانة نانسي عجرم والفنان سيف نبيل.

وسيؤدي الفنانان مجموعة من أفضل أغانيهما خلال الحفل في 15 أغسطس الجاري، في الساعة التاسعة مساءً، ويستمر حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وتستضيف «كوكاكولا أرينا» فرقة «ذا 1975»، وهي من أكبر الفرق الغنائية في المملكة المتحدة، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وستؤدي الفرقة عدداً من الأغاني الشهيرة مثل «تشوكليت»، و«ذا ساوند»، و«سمبودي إيلس».

وسيحيي «دي جي أكوين»، منسق الموسيقى رقم واحد في الهند، حفلاً موسيقياً في دبي بعد عقد كامل، حيث سيعود عرض «دون ودادي أوف ريمكسس» إلى الإمارة خلال حفل سيشهد باقة من أجمل المقاطع الموسيقية، وذلك في 15 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسينظم العرض الكوميدي المضحك «ذا لافتر فاكتوري»، في عدد من المواقع مثل نادي المرابع العربية للغولف، وفندق تريب باي ويندام، وفندق هيلتون شاطئ جميرا.

كما يمكن مشاهدة عرض لا بيرل باي دراغون خلال عيد الأضحى في مدينة الحبتور بأسعار خاصة.

ويشارك في العرض 65 فناناً استعراضياً عالمياً، يؤدون مشاهدهم التي تضم الألعاب البهلوانية والغوص وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية.