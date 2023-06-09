«ثائر» يعاني صعوبة النطق.. وعلاجه بـ 8954 درهماً

يعاني الطفل (ثائر - 11 عاماً)، صعوبة في النطق، تضع في طريقه كثيراً من العقبات، وتمنعه من الاستمرار في حياته بشكل طبيعي، كما هي حال الأطفال في مثل سنه.

ووفقاً لتقرير طبي من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريض (ثائر ــ فلسطيني) يحتاج إلى علاج من نوع خاص، إلى جانب جلسات تأهيلية، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية 8954 درهماً، علماً بأن المريض يحتاج إلى ست جلسات. وناشد والده أصحاب الخير مساعدته في علاج طفله.

وروى الأب لـ«الإمارات اليوم»، أن (ثائر) من أصحاب الهمم، ويعاني صعوبة في النطق منذ الولادة.

وأضاف: «اكتشفت أن لديه تأخراً وصعوبة في النطق، عندما كان في سن الخامسة، إذ كان يدرس في الروضة، وكان المعلمون يواجهون صعوبة شديدة في فهمه، فأوقفته عن الدراسة، وأدخلته إلى مستشفيات عدة في أبوظبي، أملاً في وضع حد لمشكلته. وبعد معاينته في أحد المستشفيات، تبين أن لديه لحمة في الأنف، وقمنا بإجراء عملية جراحية له، ولكن المشكلة لم تنته هنا كما كنا نتوقع، بل تواصلت أعراضها».

وأضاف الأب: «نقلته إلى مستشفى آخر، حيث عاينه عدد من الأطباء، وبعد إجراء تخطيط سمع وفحص النظر، أكدوا لي أن لديه مشكلة وراثية في السمع. وفي الفترة الأخيرة نقلته إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتبين بعد المعاينة والتشخيص الطبي أنه يعاني صعوبة في النطق، وتأخراً شديداً فيه، ويحتاج إلى جلسات نطق وتواصل وتخاطب. وتحديداً، يحتاج إلى ثماني جلسات علاجية تبلغ تكلفتها 8954 درهماً».

وأشار الأب إلى أن كلفة العلاج تتجاوز إمكاناته المالية بكثير، شارحاً أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته التي تتكون من 10 أفراد، وهو يعمل في جهة خاصة براتب 4800 درهم، يسدد منه 2300 درهم شهرياً إيجار المسكن. وقال: «لا أعرف كيف أتدبر المبلغ المطلوب لعلاج ابني المريض. طرقت أبواب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولكن لم أتلق رداً، ومازلت آمل في العثور على المساعدة، وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تأمين كلفة علاج طفلي».

«ثائر من أصحاب الهمم، ويعاني صعوبة في النطق منذ الولادة».