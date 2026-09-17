«إبراهيم» يحتاج إلى 34 ألف درهم لمواصلة علاج سرطان الدم

يعاني (إبراهيم - 22 عاماً - سوداني) سرطان الدم، وتلقى جرعة علاجية واحدة، ويحتاج إلى 34 ألف درهم من أجل مواصلة علاجه، إلا أن التأمين الصحي لا يغطي الكلفة المطلوبة، ويناشد والده أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ نظراً إلى ما تمر به الأسرة من ظروف مالية صعبة.

وقال والد (إبراهيم) لـ«الإمارات اليوم»، إن حياة أسرته تغيرت منذ اكتشاف إصابة ابنه بسرطان الدم، مشيراً إلى أن الخبر كان صادماً لجميع أفراد الأسرة، خصوصاً أن ابنه لايزال في مقتبل العمر، وكانت لديه طموحات وأحلام كأي شاب في مثل سنه، قبل أن يجد نفسه أمام رحلة علاج طويلة ومرهقة، أصبحت معها المستشفيات والفحوص والتحاليل جزءاً من تفاصيل حياته اليومية.

وأضاف أن ابنه بدأ رحلة العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لشركة صحة في أبوظبي، وتلقى جرعة علاجية واحدة، إلا أنه أصبح في حاجة إلى جرعة أخرى بصورة عاجلة لاستكمال العلاج، تبلغ كلفتها 34 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية بشكل كامل، لافتاً إلى أن التأمين الصحي الذي يحمله ابنه لا يغطي كلفة العلاج المطلوبة.

وتابع: «راتبي 4000 درهم فقط، وأعمل سائقاً، وهذا المبلغ بالكاد يساعدني على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، وأعجز تماماً عن تدبير 34 ألف درهم دفعة واحدة لعلاج ابني»، مشيراً إلى أنه حاول التفكير في كل الطرق الممكنة من أجل تدبير المبلغ إلا أنه لم يتمكن من ذلك، كما أن إمكاناته محدودة جداً ولا يمتلك مدخرات تساعده على سداد المبلغ.

واستطرد: «أتمنى أن يأتي اليوم الذي أرى فيه ابني وقد تجاوز هذه المحنة وعاد شاباً معافى، ويستطيع أن يكمل حياته ويحقق أحلامه، فأملي في الله كبير ثم في أهل الخير الذين لم يقصروا يوماً مع المرضى والمحتاجين».

وناشد الأب أصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لابنه، من أجل تدبير المبلغ المطلوب لاستكمال علاجه.

والد المريض:

. أعمل سائقاً وراتبي 4000 درهم وبالكاد يغطي مصروفات الحياة اليومية، ولا أمتلك مدخرات تساعدني على تدبير المبلغ المطلوب.