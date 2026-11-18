سلطت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الضوء على رحلة تعافٍ بعد أربعة أشهر من التأهيل المكثف، في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية (صحة)، لمريض أصيب بسكتة دماغية، حيث أسهم التأهيل المكثف متعدد التخصصات في مساعدته على تجاوز اضطرابات عصبية شديدة، واستعادة قدرته على أداء أنشطته اليومية بأقل قدر من المساعدة.

ووصل المريض إلى المستشفى وهو يعاني ضعفاً شديداً في أحد جانبي الجسم، إلى جانب صعوبات في النطق والبلع، كما أثّرت السكتة الدماغية في توازنه وتناسق حركته، ما حد من قدرته على ممارسة أنشطته اليومية واستدعى وضع خطة تأهيلية تعالج الآثار العصبية.

وعلى مدى أربعة أشهر، قدّم الفريق متعدد التخصصات برنامجاً تأهيلياً شخصياً صُمّم وفقاً لتأثير السكتة الدماغية في حياة المريض اليومية، وركز العلاج على استعادة الحركة وتحسين التواصل والقدرة على البلع بأمان، بالتوازي مع إدارة احتياجاته الغذائية ومرض السكري. وحقق المريض تقدماً تدريجياً في قوته وقدرته على أداء شؤون حياته اليومية، ليستعيد في نهاية البرنامج نحو 85% من قوته.

وقالت استشارية الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية (صحة)، الدكتورة شروثيكا راماناثان: «أسهم البرنامج التأهيلي المتواصل والمنسق في تمكين المريض من استعادة قوته وقدراته الأساسية».

وعن تجربته خلال رحلة التعافي، قال المريض إن دعم فريق التأهيل ساعده على استعادة قوته، والعودة إلى أداء شؤون حياته اليومية بأقل قدر من المساعدة.