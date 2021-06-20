أسبوع الموضة للرجال في ميلانو.. «بروفة الوضع الطبيعي»

المصدر: ميلانو ■ أ.ف.ب

أطلقت غرفة الموضة الإيطالية، أمس، في ميلانو أسبوع الموضة للرجال الذي يشكّل بداية عودة النشاط في قطاع الأزياء إلى طبيعته جزئياً، إذ تقام بعض العروض بحضور الجمهور وتخرج من النسق الافتراضي الذي فرضته جائحة «كوفيد-19».

ووصفت رئيسة تحرير مجلة الأزياء الإيطالية «ميا لو جورنال» فيديريكا تروتا مورو في تصريح لوكالة «فرانس برس» أسبوع الموضة هذا بأنه «بروفة للعودة إلى الوضع الطبيعي»، إذ يوفر صيغة هجينة تجمع العروض الحضورية والافتراضية.

ويقتصر عدد العروض الحية على ثلاثة من أصل 47 تقام خلال الأيام الخمسة من أسبوع ميلانو لموسم ربيع وصيف 2022.

وآثرت معظم دور الأزياء بث عروض تقديمية مسجلة أو أفلام قصيرة على المنصة التي وفرتها غرفة الموضة الإيطالية لأسبوع ميلانو، أو على منصاتها التواصلية الخاصة أو حتى الشبكات الاجتماعية.

واعتمدت هذا الخيار دار «إرمينيجيلدو زينيا» التي افتتحت الأسبوع بعرض افتراضي، ظهر خلاله عارضوها تارة في متاهة من المساحات الخضراء وتارةً أخرى وسط مباني المدينة.

وكانت دار «أرماني» في مايو الفائت أول دار أزياء إيطالية كبرى تعلن معاودة العروض بحضور متفرجين، بعدما كانت كذلك السبّاقة في بداية الجائحة في فبراير 2020 إلى الامتناع عن إقامة عروض من هذا النوع.

ثم حذت «دولتشه إيه غابانا» و«إيترو» حذوها، وأعلنتا معاودتهما عروض الأزياء الحية على المسرح.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق الأزياء في إيطاليا سنة 2021 بدفع من الصين خصوصاً إلى 80 مليار يورو، أي بزيادة 17%، في حين ترتفع صادرات الأزياء الإيطالية المنشأ بنسبة 13%.

• إيرادات سوق الأزياء في إيطاليا سنة 2021 قد تصل إلى 80 مليار يورو.