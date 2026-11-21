لم تكن منصة أنطونيو مارّاس في ميلانو مجرد ممر لعرض أزياء، بل تحولت إلى مشهد مستوحى من ليلة احتفال سردينية، مع طاولة طويلة معدّة كأنها لوليمة عرس، فيما حملت المجموعة عنوان «عرس منتصف نهار منتصف الصيف».

واختار مارّاس حديقة «فينتشنزو موتشيولي» في ميلانو مكاناً للعرض، وفتح الحدث أمام الجمهور والمارة، في استعادة لفكرة الاحتفال الشعبي الذي لا يحتاج إلى أبواب مغلقة. وأصبح المكان جزءاً من الحكاية نفسها: مائدة طويلة، وملابس تبدو كأنها بقيت على أصحابها بعد انتهاء الحفل.

ومن هذه الفكرة انطلقت الملابس. فالمجموعة لا تتعامل مع فستان العرس بوصفه قطعة منفصلة عن الحياة، بل تتخيل ما يبقى منه بعد انتهاء المناسبة؛ أثرُ الملح والعطر والورد، والملابس التي تحمل معها تفاصيل السهرة وذكرياتها، لذلك جاءت التصاميم قائمة على التراكم والطبقات وتجاور الخامات، وكأن كل قطعة تحتفظ بجزء من الحكاية التي سبقتها.

وتتنقل المجموعة بين خفة الدانتيل والمكرمية والشيفون والأورغانزا وثقل الجاكار والبروكار والصوف الخفيف، في تضاد مقصود بين خامات الاحتفال وملابس الحياة اليومية. كما يظهر الـ«باركا» بتكوين مفكك يخرج به من وظيفته الأصلية إلى مساحة أكثر أناقة، من دون أن يفقد ملامحه العملية.

وتتدرج الألوان من درجات العسل والرمل إلى الوردي البودري والأخضر العسكري والدرجات الطينية، قبل أن تصل المجموعة في نهايتها إلى الأسود. وتمنح هذه اللوحة اللونية الملابس إحساساً متدرجاً يشبه انتقال المشهد من ضوء النهار إلى أجواء الليل، ومن ألوان الطبيعة المتوسطية إلى ظلال الاحتفال.

وفي التفاصيل، يواصل مارّاس اللعب على فكرة الماضي الذي لا يعود كما كان. تظهر الخطوط والمربعات والأزهار والتمويهات العسكرية في إطلالات واحدة، فيما تتجاور الملابس الرومانسية مع قطع أكثر عملية، بما يجعل المجموعة أقرب إلى خزانة شخصية تراكمت فيها الملابس عبر سنوات، لا إلى مجموعة مصممة وفق قالب واحد.

وتكتسب الحرفية حضوراً واضحاً في المجموعة، خصوصاً من خلال الدانتيل والتطريز والخامات المزخرفة، وهي عناصر ترتبط لدى مارّاس بذاكرة سردينيا وبالتقاليد المنزلية التي تنتقل فيها الأقمشة والملابس من جيل إلى آخر. ويظهر هذا البعد أيضاً في الإكسسوارات، من خلال تعاون جديد مع المصمم الإيطالي جيوفاني راسّيني، الذي قدم مجوهرات من البرونز المعتّق استوحيت زخارفها من الأقنعة السردينية والسحالي ورؤوس الثيران.

ولا تنفصل الإكسسوارات عن فكرة المجموعة؛ فكما تحمل الملابس آثار ليلة الاحتفال، تأتي المجوهرات بوصفها رموزاً وقطعاً تحمل الذاكرة. وهنا يبدو ارتباط مارّاس بسردينيا أكثر من مجرد مصدر للأشكال والزخارف، إذ تتحول الجزيرة إلى خلفية ثقافية تستند إليها القصص والمواد وطريقة ارتداء الملابس.