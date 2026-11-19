ليس من السهل الفصل بين المغني الرئيس لفرقة «كوين» البريطانية، فريدي ميركوري، والملابس التي ارتداها على المسرح، فكما أسهم صوته وأداؤه في ترسيخ مكانته بين أبرز رموز موسيقى الروك، تحوّلت أزياؤه إلى جزء من هويته الفنية، وعلامة فارقة في تاريخ العلاقة بين الموسيقى والموضة وفنون الأداء، وبعد أربعة عقود من جولة «ماجيك»، التي قدمتها الفرقة عام 1986، يستعيد متحف «فيكتوريا وألبرت» في لندن هذه الصورة من خلال مسار عرض خاص يتيح للجمهور الاقتراب من قطع ارتبطت بمحطات بارزة في مسيرة الفنان الراحل.

ويأتي مسار العرض المجاني «فريدي ميركوري أشياء رائعة»، الذي كشف عنه المتحف، احتفاءً بالذكرى الـ80 لميلاد ميركوري، ويضم ثماني إطلالات شهيرة ارتداها على المسرح.

ومن بين أبرز القطع المعروضة عباءة وتاج ارتداهما ميركوري خلال جولة «ماجيك» عام 1986، وهي إطلالة تستحضر رموز الملكية والهيبة المسرحية، وتكشف عن الطريقة التي وظّف بها الفنان الملابس لتوسيع حدود شخصيته فوق الخشبة. فميركوري لم يتعامل مع الأزياء بوصفها مجرد اختيار جمالي يرافق الأغاني، بل جعلها جزءاً من بناء المشهد، وعنصراً يضاعف تأثير الحركة والصوت والحضور أمام الجمهور.

ومن أبرز القطع التي يُسلّط عليها العرض الضوء، الزي أحادي اللون الذي ارتداه ميركوري في حفل مبكر للفرقة في كلية إمبريال بلندن، وظهر لاحقاً على غلاف ألبوم «كوين» الأول الصادر عام 1973، وتكشف هذه الإطلالة عن مرحلة مبكرة من تشكل صورته البصرية، قبل أن تتسع عروض الفرقة وتصبح أزياؤه أكثر ارتباطاً بالمشهد المسرحي الكبير.

ويضم المسار أيضاً بدلة «جناح ميركوري»، التي صممتها ويندي دي سميت، وارتداها المغني خلال جولة «ليلة في الأوبرا» بين عامَي 1975 و1976، كما ظهرت في الفيديو المصور لأغنية «بوهيميان رابسودي».

أما عباءة التاج، التي صممتها ديانا موزلي، فتحمل دلالة خاصة في تاريخ الفرقة، إذ ارتداها ميركوري خلال جولة «ماجيك» عام 1986، التي تضمنت آخر ظهور له على المسرح مع «كوين» في حفل كنبسوورث في إنجلترا، وتجمع القطعة بين المخمل الأحمر والتطريزات الذهبية والزخارف المستوحاة من الرموز الملكية، مع تاج مرصع بزخارف تحاكي الأحجار الكريمة، وقد صُممت لتمنح ظهوره الختامي طابعاً احتفالياً مهيباً، يتناسب مع حجم الحفلات الجماهيرية التي قدمتها الفرقة في تلك المرحلة.

ولا يغيب عن المسار الجانب الآخر من تجربة ميركوري، بعيداً عن الأزياء المسرحية، إذ يضم إكسسوارات وقطعاً من خزانة ملابسه الشخصية، تمنح الزوار فرصة للتعرّف إلى ذائقته في الحياة اليومية.

ويستمد عنوان «أشياء رائعة» معناه من عبارة قالها ميركوري عام 1978، عبّر فيها عن حبه للإحاطة بالأشياء الفاخرة وتضيء هذه العبارة جانباً من ذائقته التي لم تقتصر على الملابس، بل شملت اهتماماً بالفنون والتصميم والقطع ذات الطابع المميّز.