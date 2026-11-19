قفزت أرباح سبع شركات تابعة لحكومة دبي، ومدرجة في سوق دبي المالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تبلغ نحو 9.19% على أساس سنوي.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوق دبي المالي، فقد جاوز إجمالي أرباح الشركات السبع، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نحو 11.910 مليار درهم، مقارنة بـ10.908 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وضمت قائمة الشركات محل الرصد: «هيئة كهرباء وماء دبي - ديوا»، و«مجموعة تيكوم»، و«سالك»، و«مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور»، و«تاكسي دبي»، و«باركن»، و«أليك القابضة».

وتصدرت «هيئة كهرباء وماء دبي - ديوا» قائمة الشركات محل الرصد، مسجلة ربحاً صافياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 7.63 مليارات درهم مقارنة بـ6.83 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق 2025، بنمو بلغ 11.7% على أساس سنوي.

وحلّت «مجموعة تيكوم» ثانيةً بأرباح صافية، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، بلغت 1.22 مليار درهم، مقارنة بأرباح تقدر بـ1.11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو نسبته 9.9%، تلتها شركة «سالك» بأرباح بلغت 1.04 مليار درهم مقارنة بأرباح بلغت 1.14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2025. بدورها، حققت «مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور» نمواً في أرباحها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 10.6%، لتتجاوز 762.23 مليون درهم مقارنة بنحو 689.16 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهتها، قفزت أرباح «باركن» بنسبة 24.58% لتصل إلى 550.58 مليون درهم مقارنة بـ441.93 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أرباح «شركة أليك القابضة»، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنسبة 36.5% على أساس سنوي لتبلغ 589.12 مليون درهم مقارنة بـ431.57 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح «شركة تاكسي دبي» 118.25 مليون درهم مقارنة بـ265.44 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025.

يُشار إلى أن الاكتتابات الحكومية التي شهدها سوق دبي المالي منذ عام 2022، وشملت سبع شركات، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في هيكل السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، كما شهد السوق إدراج وافد جديد في 11 نوفمبر الجاري، تمثّل في شركة «دي آي بي هولدينغ»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لحكومة دبي والمدرجة في سوق دبي المالي إلى ثماني شركات.

666.3 مليون درهم أرباح «دي آي بي هولدينغ»

أعلنت شركة «دي آي بي هولدينغ»، المدرجة في سوق دبي المالي حديثاً، عن تحقيقها صافي ربح، بعد الضريبة، بقيمة 666.3 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ628.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 6.1%.