دبي - وام

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم ، معرض “الخمسة الكبار العالمي 2026”، الذي تُقام دورته السابعة والأربعون في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، وبحضور أكثر من 65 ألف متخصص في قطاع البناء والتشييد، حيث يستعرض المعرض أكثر من 55 ألف منتج، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية والاستدامة.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير قطاع البناء والتشييد، وتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع العمرانية، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويرفع كفاءة المشاريع وجودتها، ويدعم توجهات دبي نحو ترسيخ منظومة عمرانية مستدامة تستند إلى الابتكار والاستدامة وأعلى المعايير العالمية.

وأشار سموّه إلى الدور الذي يؤديه معرض “الخمسة الكبار العالمي” في تعزيز مكانة دبي منصةً دوليةً رائدةً لقطاع البناء والتشييد، من خلال استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في دعم تطور القطاع ومواكبة تحولاته المتسارعة.

وخلال جولته في المعرض، بحضور المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، اطّلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية ومواد البناء الحديثة والأنظمة الهندسية، إلى جانب الابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز استدامتها.

وشملت الجولة عدداً من أجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث زار سموّه جناح «تروجان» (Trojan)، والجناح العُماني، وجناح شركة «فيتكس» (Vitex) اليونانية، إلى جانب أجنحة «الشامسي» و«إس كي إم» (SKM) و«إيه إتش آر آي» (AHRI) و«ميديا» (Midea). كما شملت الجولة الجناح الإيطالي، وجناح القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والجناح الألماني، حيث تعرّف سموّه إلى أحدث الحلول والتقنيات المعروضة في مجالات البناء والتشييد وكفاءة المباني والاستدامة والأمن والسلامة.

كما اطّلع سموّه على مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات البناء الذكي وأتمتة العمليات الإنشائية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تسهم في تطوير أساليب التصميم والتنفيذ وإدارة المشاريع، بما يعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة المخرجات الإنشائية.

ويُعد معرض “الخمسة الكبار العالمي” من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، حيث تجمع دورته السابعة والأربعون أكثر من 65 ألف متخصص، وما يزيد على 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، لاستعراض أكثر من 55 ألف منتج وحل مبتكر يلبي احتياجات القطاع ويواكب تطوراته المتسارعة.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جناحاً دولياً، من بينها أجنحة النمسا ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا وسلطنة عُمان والبرتغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة، بما يعكس تنوع الحضور العالمي، ويوفر منصة لتعزيز التواصل بين الشركات والموردين وصنّاع القرار، واستكشاف فرص التعاون في مشاريع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني.

ويركز المعرض هذا العام على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع التشييد، وتطوير حلول البناء المستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تأهيل الكفاءات لمواكبة التحولات المستقبلية في القطاع.

ويتضمن البرنامج المعرفي للمعرض 12 مساراً متخصصاً تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وإدارة المشاريع وهندسة الخرسانة والهندسة الجيوتقنية، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.

كما يستضيف المعرض ثلاث قمم قيادية متخصصة، هي «قمة قادة الخمسة الكبار العالمي»، و«قمة المدن الصالحة للعيش»، و«قمة تكنولوجيا المستقبل للخمسة الكبار»، لمناقشة مستقبل قطاع البناء والتطوير العمراني، ودور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة في تعزيز كفاءة المشاريع وتطوير مدن أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتُقام بالتزامن مع المعرض سبعة معارض متخصصة تشمل المعدات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والأحجار، والتصميم الحضري وتنسيق الحدائق، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، والتقنيات الجيومكانية، وإدارة المرافق المستقبلية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.