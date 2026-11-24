أزاد عيشو - دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، قمة «محور مستقبل التجارة» التي نظمتها المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيسها، بالشراكة مع «فوربس الشرق الأوسط»، وجمعت القمة، التي أُقيمت برعاية سموه، أكثر من 300 مشارك، من بينهم 27 متحدثاً، وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «جسّدت المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) على مدى 30 عاماً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وأصبحت اليوم مقراً إقليمياً لنخبة من الشركات العالمية، وأحد أبرز محركات نمو تجارة دبي غير النفطية».

وأضاف سموه: «نواصل، من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لـ(دييز)، الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات التي تمكّن الشركات من إدارة عملياتها وتجارتها عبر القارات انطلاقاً من دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة دبي بين أبرز المدن الاقتصادية في العالم».

من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال كلمته الرئيسة بعنوان «السياسات التجارية الذكية للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، أن «الوزارة تعمل على تطوير منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المصدّرين والمستوردين على استشراف الاضطرابات في حركة التجارة العالمية، إلى جانب تحديد فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية».

وأوضح أن الإمارات تواصل العمل على توسيع وتنويع ممراتها التجارية البرية والبحرية والجوية، بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها مع أكثر من 40 دولة حول العالم، بما يعزز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، ويدعم انسيابية حركة التجارة، ويحد من الحواجز التجارية.

وأشار الزيودي إلى الدور المحوري الذي تؤديه المناطق الاقتصادية والحرة في تعزيز منظومة التجارة والاستثمار، ودعم نمو الصادرات، وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة عبر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) بلغ نحو491 مليار درهم (133.7 مليار دولار) خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 46% مقارنة بعام 2024، فيما تضاعفت قيمته أربع مرات مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن الصادرات الإماراتية غير النفطية سجلت أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت بنسبة 21.6% لتصل إلى نحو 706 مليارات درهم (192 مليار دولار)، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى 24% مقارنة مع 21.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، «تجاوز حجم تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي 479 مليار درهم في عام 2025، بما يمثل 15.4% من تجارة دبي غير النفطية».

وأضاف أن «منظومة المناطق الحرة التابعة للسلطة واصلت تحقيق نتائج إيجابية، خلال النصف الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد الشركات والعاملين وحجم التجارة الخارجية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وتوقع أن يواصل الأداء مساره الإيجابي خلال النصف الثاني، محققاً مستويات نمو مماثلة لما سجل في النصف الأول أو أفضل منها.

وأوضح في تصريحات صحافية، أن التركيز ينصب حالياً على استقطاب الشركات التي تتخذ من دبي مركزاً لتطوير منتجاتها وتقنياتها، مع اهتمام متزايد بقطاعات الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والإلكترونية، وأشار إلى مواصلة العمل على مشروع «ديستريكت آي أو» (District IO)، منظومة الابتكار وتطوير الأعمال التكنولوجية في واحة دبي للسيليكون، التي تركز على البحث والتطوير والابتكار.

من جهتها، قالت مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، آمنة راشد لوتاه: «يضم مجتمع أعمالنا أكثر من 3300 شركة، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات تتّخذ من (دافز) مقراً إقليمياً لها».

وقالت إن المنطقة تتجه إلى تحقيق نمو في عدد الشركات، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.