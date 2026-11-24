أحمد الشربيني - دبي

أطلقت شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء 1668 مركبة من طرازي «فورد إكسبلورر» و«لينكون أفياتور»، من موديلات أعوام 2020 إلى 2027، في أسواق الإمارات.

وتشمل الحملة مركبات مصنّعة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لمعالجة خلل محتمل في مفتاح إمالة مقعد الصف الثاني وتحريكه، والمخصص لتسهيل الدخول والخروج من المقاعد الخلفية.

وأوضحت بيانات الاستدعاء أن الخلل قد ينتج عن عدم تثبيت الإطار المحيط بالمفتاح بالشكل الصحيح، ما قد يؤدي إلى تعطل المفتاح أثناء الاستخدام.

وأضافت أن عدم عمل المفتاح بصورة صحيحة قد يتسبب في إمالة المقعد أو انزلاقه بشكل مفاجئ، حتى أثناء سير المركبة، الأمر الذي قد يزيد من خطر الإصابة في حال وقوع حادث. وبموجب الحملة، ستتولى شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» استبدال الإطار المحيط بمفتاح الدخول الميسر والهيكل الحاضن له في كلا المقعدين الجانبيين بالصف الثاني، وذلك من دون تحميل مالكي المركبات أي تكاليف.