دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بيوند» للتطوير العقاري، عن مشروع «ياردلاندز» (YARDLANDS)، أكبر مخطط رئيس في محفظتها منذ تأسيسها، وذلك بقيمة 80 مليار درهم.

وأفادت الشركة أن المشروع، الذي يقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، سيشكل وجهة حضرية متكاملة، ومدينة داخل مدينة، تضم 25 ألف وحدة سكنية، في حين يُتوقع أن تستقطب نحو 300 ألف من السكان والزوار سنوياً.

وبحسب «بيوند»، سيُصمم الموقع ليجمع بين المساكن، وأماكن العمل، والمدارس، والعيادات، والفنادق ومتاجر التجزئة إلى جانب مرافق العافية والرياضة والترفيه، والمساحات العامة، فضلاً عن شبكة متكاملة من المساحات الطبيعية. كما يضم المخطط مجمعاً رياضياً متكاملاً يمتد على مساحة 92 ألف قدم مربعة، إلى جانب مساحات مخصصة للفعاليات الترفيهية.

وسيرتبط «ياردلاندز» بشبكة النقل التي تصل بين شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومنطقة «ميدان»، حيث سيلتقي الخط الذهبي لـ«مترو دبي» بشبكة «قطارات الاتحاد».

وأكدت الشركة أن «ياردلاندز» يأتي امتداداً لرؤية دبي الطموحة في مجال التنمية الحضرية، التي تعززت أخيراً باعتماد خطة تطوير المراكز الحضرية، الهادفة إلى دعم النمو العمراني والارتقاء بجودة الحياة من خلال إنشاء مراكز حضرية متكاملة ومترابطة، تجمع بين السكن والعمل والخدمات في نطاق واحد.

وقال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ «شركة بيوند للتطوير العقاري»، مهدي أمجد: «حين أطلقنا (بيوند) قبل عامين، كان هدفنا أن نقدّم مشاريع عقارية أساسها التصميم الرفيع المستوى وتجارب معيشية عالية الجودة لشريحة أوسع من السوق. ويتمثّل طموحنا في إنشاء وجهات مبتكرة تسهم إسهاماً حقيقياً في تطوّر البيئة الحضرية والارتقاء بمعايير جودة الحياة في مدننا على مدى العقود المقبلة».

وأضاف: «سيتيح لنا حجم الموقع اعتماد تخطيط طويل الأمد يتمحور حول تصميم الأحياء المترابطة والمساحات الطبيعية وإثراء التجربة اليومية للسكان والعاملين والزوار. وسنتولى مباشرةً تطوير أكثر من نصف مساحة (ياردلاندز) على مراحل، وبما يتوافق مع النموذج القائم على المبيعات المسبقة الذي أسّسنا عليه أعمالنا، على أن يتولى مطورون آخرون تطوير ما تبقّى ضمن مخططنا الرئيس في إطار رؤيتنا لإنشاء وجهات رائدة ذات هوية مميزة».

ووفقاً لـ «بيوند»، يضم المخطط نحو 4.8 ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية والمكتبية، ما سيرسّخ مكانة «ياردلاندز»، وجهة أعمال صاعدة تلتقي فيها الإنتاجية والابتكار وجودة الحياة. كما يتضمن أكثر من 900 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة والمطاعم والمقاهي، تجمع بين تجارب تسوق تفاعلية ومفاهيم مميزة للترفيه، ومنها نحو 1.28 مليون قدم مربعة من مساحات الضيافة، ما يعزز جاذبية الوجهة للسكان والشركات والزوار.

ولتشجيع الحركة اليومية وتسهيل التنقل السلس بين مختلف أنحاء الوجهة، صمّمت «بيوند» شبكة متكاملة تمتد على أكثر من 25 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية التي ستتصل بشبكة المسارات الأوسع في دبي حتى منطقة القدرة، بما يتيح أكثر من 200 كيلومتر من ركوب الدراجات من دون انقطاع، إلى جانب نحو 40 كيلومتراً من مسارات المشي والجري، والممرات المخصصة للمشاة وعربات التنقل الكهربائية.