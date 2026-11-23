دعت مجموعة الإمارات، الجيل الجديد من الخريجين المواطنين، إلى استكشاف مجموعة واسعة من الفرص المهنية عبر مختلف قطاعات أعمالها، من خلال برنامجها لتدريب الخريجين المواطنين.

وذكرت المجموعة، في بيان اليوم، أنه تتوافر حالياً فرص في عدد من إدارات ”طيران الإمارات“ و”دناتا”، تشمل مجالات العمليات التجارية، مثل تحسين الإيرادات وتخطيط الشبكات والمبيعات، إلى جانب وظائف مؤسسية في الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والتدقيق الداخلي وغيرها.

وتتجاوز هذه البرامج المسارات التقليدية المرتبطة بقطاع الطيران، لتعكس تنوع الخبرات والتخصصات التي تعتمد عليها مجموعة الإمارات في دعم عملياتها العالمية.

كما تتيح للخريجين من مختلف التخصصات فرصة تطبيق معارفهم عملياً ضمن مؤسسة عالمية تربط بين الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم، والتعرف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية في قطاعي الطيران والسفر.

ومن خلال الخبرة العملية، والتعلم المنظم، والدعم الذي يقدمه الزملاء والمديرون ذوو الخبرة وفريق التوطين في المجموعة، يتمكن المرشحون الناجحون من تطوير قدراتهم وبناء مسيرتهم المهنية منذ اليوم الأول.

كما توفر مجموعة الإمارات برامج تطوير مصممة وفق احتياجات الكفاءات الوطنية، إلى جانب فرص تدريب دولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة وشركات عالمية.

ويستفيد المتدربون والموظفون المواطنون أيضاً من مبادرات مشتركة مع جهات أكاديمية وحكومية محلية، تتيح لهم مزيداً من فرص التطور المهني والشخصي، من بينها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وغيرها.

ويمكن للمرشحين التعرف إلى مزيد من التفاصيل حول البرنامج، والاطلاع على كامل شروط الأهلية، وتقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لوظائف مجموعة الإمارات.

كما أطلقت مجموعة الإمارات أخيراً برنامج الخريجين لمحللي رؤى الأعمال، والمصمم للراغبين في بناء مسيرة مهنية في مجالات متخصصة، مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والاستراتيجية والاستشارات.

وتتيح هذه الفرص للخريجين والمهنيين في بداية مسيرتهم وأصحاب الخبرات المتخصصة تطبيق معارفهم وخبراتهم ضمن بيئة أعمال عالمية تتميز بحجمها وتعقيد عملياتها. ومع استمرار المجموعة في النمو، تسعى إلى استقطاب كفاءات وطنية طموحة وموهوبة من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من نموها.